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花蓮太平洋溫泉季將登場 嘗美食泡好湯還可抽機票

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府觀光處將於10月2８日起舉辦太平洋溫泉季，邀民眾到瑞穗、玉里安通泡湯。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府觀光處將於10月2８日起舉辦太平洋溫泉季，邀民眾到瑞穗、玉里安通泡湯。圖／花蓮縣政府提供

花蓮太平洋溫泉季將從10月28日起展開，為期一個月的活動期間，瑞穗與玉里安通兩大溫泉區，有璀燦燈飾迎賓，到旅宿、伴手禮等合作店家消費，周周抽日本來回機票，還可搭乘溫泉專車收集指定景點，參加永續遊花蓮獎勵活動，登錄抽特斯拉電動汽車。

瑞穗英雄泉、安通美人湯是花蓮兩大溫泉品牌，每年入秋後吸引大批泡湯人潮，花蓮縣政府觀光處舉辦太平洋溫泉季，從10月28日起到11月26日，在溫泉區周邊有絢麗光廊與璀璨發光裝置藝術，吸引民眾泡溫泉和打卡。

花蓮縣政府觀光處長張志翔指出，瑞穗溫泉區的瑞穗溫泉公園近期啟用，遊客可以在公園內免費泡露天足湯，結合瑞穗特產文旦柚的大型竹編柚「柚見星空」燈飾也很吸睛，還有光纖燈吊飾布置出「銀河星彩」，讓遊客有如身處在浪漫的星空下，活動期間每周五、六在公園還有胖卡與小農市集等活動。

在安通溫泉區也有彷彿看見銀河星空的光廊及打卡景點，全新整修完成的傳統日式建築「安通溫泉大旅社」可以參觀和用餐，泡好湯也可以享美食。

來花蓮泡溫泉還可以抽大獎，太平洋溫泉季推出「集章消費趣」，活動期間到合作的22家溫泉標章業者住宿或泡湯，並到南區的瑞穗、玉里、富里3鄉鎮的40家合作店家消費，可抽日本大阪來回機票。

配合活動，載客到溫泉區泡湯的「溫泉專車」，即日起每天從花蓮轉運站發車，有一日遊、兩日遊共5條路線，8人成行，載客賞景、泡溫泉、品嘗在地美食，一日遊平日每人750元、假日850元，二日遊平日每人3500元、假日4200元。

張志翔說，縣府推出的「永續遊花蓮獎勵方案」，住宿證明與3個指定景點合照上傳到活動網站登錄，就可參加抽獎抽特斯拉。活動要求的3個指定景點合照，透過搭乘溫泉專車也可一次滿足，活動詳情可上花蓮觀光資訊網（ https://tour-hualien.hl.gov.tw ） 或官網查詢（ https://hlhs.hl.gov.tw ）。

花蓮太平洋溫泉季將於10月28日起跑，一個月活動期間，有泡湯、燈飾、抽獎等豐富活動。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋溫泉季將於10月28日起跑，一個月活動期間，有泡湯、燈飾、抽獎等豐富活動。圖／花蓮縣政府提供

溫泉季 花蓮 機票

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