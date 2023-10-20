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富岡港交通船碼頭 改善工程完工

聯合報／ 記者蔡世偉／台東報導
台東縣政府農業處處長許家豪（左一）向議員黃碧妹及台東區漁會理事長陳坤昌等人做簡報。圖／台東縣政府提供
台東縣政府農業處處長許家豪（左一）向議員黃碧妹及台東區漁會理事長陳坤昌等人做簡報。圖／台東縣政府提供

台東市富岡港水域碼頭工程建設施工近2年終於完工，包括245公尺長的南防波堤、0.6公頃新生地、60公尺南海堤及港區疏浚等項目，縣長饒慶鈴昨視察表示，富岡、蘭嶼開元港候船室整修工程近期也將完工，將提供縣民與旅客更優質便利的搭乘體驗。

台東富岡交通船碼頭改善工程總經費為8.04億，含南防波堤、新生地、南海堤及港區疏浚工程等項目，光水域工程碼頭建設就花費3.2億元，其中阻擋漂流木及增加港區靜穩度的南防波堤，堤身施工近1年才完成。

新生地填築區除增加一個船席位的登船碼頭，客運專區建築工程也將在明年開工，未來會建一棟面積2290平方公尺的大樓，1樓規畫候船空間、2樓為設備及備援空間。

台東縣長饒慶鈴昨偕台東市長陳銘風、議員黃碧妹及台東區漁會理事長陳坤昌等人前往視察，饒表示，受小犬颱風重創的蘭嶼開元港，縣府已先花500萬元整修候船室鋼棚，另行政院也核定2.85億元，準備在明年改建候船室及風雨走廊等設施，盼翻轉候船設施老舊印象。

碼頭 南海

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