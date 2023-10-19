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中央補助逾千萬 池上萬安國小多功能活動中心啟用

中央社／ 台東縣19日電

由花東基金補助逾千萬元的池上鄉萬安國小多功能活動中心，昨天啟用，除提供學童舒適學習環境，也部分規劃為村辦公室、社區半戶外休閒區等功能，盼成池上米鄉另一亮點景觀。

建物總面積408.89平方公尺（123坪）的萬安國小活動中心，總經費新台幣1346萬元，由立委劉櫂豪向國發會花東基金爭取補助1113萬餘元，去年動工，昨天落成。

劉櫂豪今天發布新聞稿表示，此活動中心為多功能複合式，除了提供學童安全、舒適學習環境，也規劃部分為村辦公室、社區半戶外休閒區等功能，未來盼能結合學校及社區力量，成為池上米鄉另一亮點景觀。

池上鄉長林建宏表示，為解決萬安國小長期以來缺乏室內活動空間，同時也為社區打造1間多功能暨複合式的活動中心，讓孩子們在安全、舒適環境之中學習，鄉公所特別精心規劃結合辦公室的半戶外活動中心，希望於未來擴展使用效益，也在不影響學生使用學習的情況下，作為鄉務及辦理宣導活動使用。

劉櫂豪 鄉長 台東

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