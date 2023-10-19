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台東砸重金改善交通港設施 翻轉老舊雜亂印象

聯合報／ 記者蔡世偉／台東即時報導
台東市富岡港水域工程碼頭建設歷時兩年完成。圖／台東縣政府提供
台東市富岡港水域工程碼頭建設歷時兩年完成。圖／台東縣政府提供

台東市富岡港水域工程碼頭建設歷時兩年終於在今年完成，南防坡堤、新生地、南海堤及港區疏浚工程等項目。富岡港及蘭嶼開元港候船室整修工程也於近期完工，提供旅客更優質的搭乘體驗。

台東縣政府今天邀請台東市市長陳銘風、議員黃碧妹及臺東區漁會理事長陳坤昌、總幹事李振元等人，視察剛完工的富岡港水域工程碼頭建設。富岡交通船碼頭改善工程核定總經費為8.04億，光水域工程碼頭建設經費就花費3.2億元，包含245公尺南防坡堤、0.6公頃新生地、60公尺南海堤及港區疏浚工程等項目。

南防坡堤主要功能為阻擋漂流木及增加港區靜穩度，245公尺堤身施工近一年完成。而新生地填築區除了增加一個船席位的登船碼頭，客運專區建築工程也將在明年開工。完工後當地將出現一棟面積2290平方公尺的大樓，一樓規劃候船空間、二樓為設備及備援空間，室內可容納800餘人，室外則配置風雨廊道及遮陽板等。

因受小犬颱風重創受損嚴重的蘭嶼開元港，縣府目前先花費500萬元整修候船室鋼棚，行政院也核定2.85億元，用以明年執行候船室及風雨走廊等設施改建及漁船泊區轉移規劃評估，翻轉離島地區客、貨動線交織及候船設施老舊的印象。

台東縣政府農業處處長許家豪（著藍背心）向來視察的議員黃碧妹及台東區漁會理事長陳坤昌、總幹事李振元等人做簡報。圖／台東縣政府提供
台東縣政府農業處處長許家豪（著藍背心）向來視察的議員黃碧妹及台東區漁會理事長陳坤昌、總幹事李振元等人做簡報。圖／台東縣政府提供

碼頭 台東 蘭嶼

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