台東砸重金改善交通港設施 翻轉老舊雜亂印象

台東市富岡港水域工程碼頭建設歷時兩年終於在今年完成，南防坡堤、新生地、南海堤及港區疏浚工程等項目。富岡港及蘭嶼開元港候船室整修工程也於近期完工，提供旅客更優質的搭乘體驗。

台東縣政府今天邀請台東市市長陳銘風、議員黃碧妹及臺東區漁會理事長陳坤昌、總幹事李振元等人，視察剛完工的富岡港水域工程碼頭建設。富岡交通船碼頭改善工程核定總經費為8.04億，光水域工程碼頭建設經費就花費3.2億元，包含245公尺南防坡堤、0.6公頃新生地、60公尺南海堤及港區疏浚工程等項目。

南防坡堤主要功能為阻擋漂流木及增加港區靜穩度，245公尺堤身施工近一年完成。而新生地填築區除了增加一個船席位的登船碼頭，客運專區建築工程也將在明年開工。完工後當地將出現一棟面積2290平方公尺的大樓，一樓規劃候船空間、二樓為設備及備援空間，室內可容納800餘人，室外則配置風雨廊道及遮陽板等。