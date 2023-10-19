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東縣輔導釋迦農 盼12月重啟輸陸

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東縣議會昨參觀釋迦包裝作業。記者徐白櫻／攝影
台東縣議會昨參觀釋迦包裝作業。記者徐白櫻／攝影

大陸禁止鳳梨釋迦輸入已2年，台東3家包裝廠率先取得許可，縣府擴大輔導至41家、總面積逾1423公頃，期盼12月重啟出口，縣府昨安排議會參訪包裝廠，業者區隔清潔及包裝，有害生物清除率可達99％。縣長饒慶鈴說，名單已送至對岸審核，月底派員前往大陸洽談通路，希望輸陸前完成註冊與公告。

台灣9成以上鳳梨釋迦銷往大陸，因多次檢出粉介殼蟲等類有害生物，陸方2021年9月20日起暫停輸入台灣釋迦，直至今年6月3家產銷合作社取得大陸核准，預計年底輸陸，台東縣府以3個月輔導41家業者複製成功模式，530名員工完成培訓，昨安排議員參訪卑南鄉2家包裝廠。

台東大學輔導教師李俊霖表示，果園必須取得產銷履歷，包裝廠重心則放在改善流程，過去清潔與包裝在同一空間，現區隔開避免二次汙染，有害生物清除率提高至99％。

民進黨議員簡維國質疑，對岸防疫標準不明，縣府花這麼多資源，萬一不過、做白工怎麼辦？國民黨議員楊招信緩頰說，大陸是鳳梨釋迦主要市場，即使只有1％可能性也要去做。

饒慶鈴表示，台東模式就是提高品質，重新叩關過程完全沒談到檢疫規範，唯一要求是希望達到蟲害零檢出；包裝廠及果園名單已經匯集送大陸相關單位，希望輸陸前可以完成審核。

鳳梨釋迦 台東 議員

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