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汽機車噪音擾民 花蓮研議發檢舉獎金

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣環保局與警方、監理站合作，有固定的攔檢排班，檢查汽機車噪音是否合格。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮縣環保局與警方、監理站合作，有固定的攔檢排班，檢查汽機車噪音是否合格。圖／花蓮縣環保局提供

花蓮市中正路美崙坡、縣內省道過去常有汽機車噪音問題，讓居民不堪其擾。有議員建議發給檢舉獎金，環保局表示，正評估檢舉獎金發放辦法，提供民眾便利的方式檢舉，盼未來能成案。

縣議員張美慧表示，環境部設有噪音車檢舉網站，但民眾夜間聽到刺耳車輛噪音，時常來不及反映給相關單位，上網檢舉也未考量偏鄉數位落差，要求環保局評估便民的檢舉方式，建議發檢舉獎金。

環保局空氣噪音防制科長洪秋琪表示，檢舉獎金制度已列入考量，不過要怎麼檢舉、檢舉獎金多少等，還要進一步研議，希望能更方便民眾檢舉，也符合法規，成案的機率會比較高。

洪秋琪指出，環保局在民眾陳情的熱區，選擇道路地面乾燥、沒有下雨、風速低於每秒5公尺的適當地點，設置科技執法設備「移動式聲音照相」，儀器每年都會校正，並由公正單位檢查，由聲音照相抓到的機車噪音案件有4件。至於台中市自行研發「智慧型抓噪器」，洪秋琪說會與中市府聯繫是否適合導入花蓮

縣警局統計，今年1至9月取締改裝車輛，汽車154件、機車174件，共328件。依道路交通管理處罰條例，改裝機車可罰900元至1800元以下罰鍰，改裝汽車可罰2400元至9600元。

噪音 花蓮 議員

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