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基隆公益電動車申請不如預期 青年：限汰換和資費影響

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆公益電動車申請不如預期 青年：限汰換和資費影響。記者游明煌／攝影
基隆公益電動車申請不如預期 青年：限汰換和資費影響。記者游明煌／攝影

基隆市公益青年就業電動機車補助本月2日受民民眾申請，並在基隆火車站南站成立展示中心，提供電動機車功能與申請程序等相關諮詢。目前申請上路半個多月，各區公所受理案件不如預期，市府表示，目前剛開始不久，會再加強宣導。不少青年表示，因為限定要有中古車申請汰舊換新才可以申請補助，影響意願。

基隆市政府今年編列3.6億元，以補助計畫方式執行送1.2萬輛「免費青年電動機車」，光陽和中華兩家車商參與，每輛中央經濟部和環保部的1萬及地方3萬共4萬元補助計畫。光陽配合專案的機車是I-One和S6兩款，中華則是勁炫125。電池資費分別為每月599元、990和1099元等不等方案。

環保局表示，展示中心有專人提供民眾各項申請的問題解惑，民眾除可在環保局和各區公所網站下載申請表格外，也可前往各區公所領取紙本資料，填妥後提交給各區公所審核。

民進黨市議員張顥瀚說，就像民眾買手機一樣，其實每月的月費費率才是最重要的，電動機車市府雖說是免費補助，但電池資費是很大的負擔，才會出現很多年輕人觀望，加上電動機車只有2家廠商，他建議市府可以再與業者協調，看電池資費能否降低，才能吸引年輕朋友。

張顥瀚表示，市府明年度就沒有編後續預算，是怕執行率太低沒有市民願意申請，索性明年電動車的預算直接不編？

國民黨議員藍敏煌則表示，年輕朋友可能對電動機車補助方式不夠了解，建議市府要再多宣傳，才能讓好的政策落實，電池資費可能是重要因素，而且還要汰舊換新才能申請，也是考量的原因。

市政府環保局長馬仲豪對此說明，目前才剛開始受理申請沒多久，各地都在受理中，會再觀察及加強宣傳。

環保局指出，申請條件必須汰換至少是2019年12月31日前出廠的燃油機車換購電動機車，在1萬2000名額以內，在1989至2003年出生，且於2019年12月31日前設籍基隆且連續在籍，並須於獲得補助起連續5年，每年完成在基隆市至少4小時以上的公益服務。

不少青年表示，因為限定要有中古車申請汰舊換新才可以申請補助，影響意願。林姓民眾說，他的中古機車還可以騎，換電車車每月要付資費，算一算比加油還多，因此還沒有申請。陳姓男子則說，他想申請，但沒有中古車。

電動機車 基隆 青年

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