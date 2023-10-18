基建配合款這樣用 宜蘭縣議員爭取改善礁溪4處馬路虎口

宜蘭礁溪鄉多處路口因號誌、標線不明顯，經常車禍，甚至奪命。宜蘭縣議員林聰池爭取基層建設配合款，把錢花在刀口上，今與縣府、鄉公所等相關單位會勘4處危險路口，研議用基建配合款改善路口號誌，有些路口圍籬雜草過高須清除，以免危險。

礁溪鄉因觀光受惠帶動發展，聚集人潮，但多處鄉間道路標誌及號誌不清，經常造成車禍，今天相關單位會勘地點包括白雲村白雲二路與份尾二路路口、三民村十六結重劃區南北16路、玉田玉民路一段與大福路二段路口、光武村瑪僯重劃區南北15路共4處。

其中，三民村十六結重劃區南北16路以及光武村瑪僯重劃區南北15路兩處路口，都是因為路口號誌不明顯而發生多起事故，林聰池表示，重劃區道路筆直，除了用路人應自行注意車速外，相關單會也應設置明顯號誌提醒用路人前方路口，而不是再次發生憾事後才又重新檢討。

光武村瑪僯重劃區南北15路因鄰近191快速道路與國道5號旁，用路人會因要亮紅燈搶快通過，忽略前一處路口，除了改善地面標示字樣外，近日若相關單位評估需要設置紅綠燈，提升路口安全性，林聰池將以地方建設建議事項，爭取基建經費用以協助設置。

至於，白雲二路與份尾二路口時常釀禍，卻是因為路口旁的住宅圍籬雜草高過於人，產生視覺死角，當下要求通知屋主清除，確保行車安全；玉田玉民路一段與大福路一段路口結構複雜，經礁溪警分局判斷為x型路口，發生過數起車禍，雖無重大傷亡，但林聰池認為還是要評估加強安全警示，多一道提醒保護措施。