基隆青年電動機車補助 上路2週申請不如預期
基隆市公益青年就業電動機車補助專案2日上路，至今約2週，市府雖未公布受理件數，但市民反應不如預期，甚至有行政區案件數僅個位數，市府表示，會加強宣傳讓更多市民瞭解。
民進黨籍基隆市議員張顥瀚今天表示，市府雖免費提供市民電動機車，但電池資費也是一筆不小負擔，每月最高收費新台幣1099元，令許多市民望之卻步，市府應滾動檢討，並與廠商洽談適度調降電池資費，以提高申請率。
國民黨籍市議員藍敏煌指出，這項政策能落實得來不易，市府除希望減輕年輕人負擔外，也盼逐步達到淨零減碳目標。
藍敏煌說，部分長者有意幫家人提出申請前來服務處詢問，由於對電動機車不瞭解，得知要繳電池資費，每月最高還要1099元，原本以為不用錢，沒想到1年最高還要支出1萬3000元，認為沒有必要而選擇觀望。
藍敏煌表示，可能是市府宣傳不足造成市民誤解，建議市府民政處透過里長加強宣傳，以提高執行率，並將電池資費內容說明清楚，不要讓民眾感覺是以分期付款買這輛電動機車。
除電池費用議題外，受限政策必須汰換燃油機車才能提出申請，不少年輕人因找不到可汰換的機車而駐足不前，也有市民擔心交車後，廠商建置的換電站不足，影響後續用車。
基隆市環保局長馬仲豪表示，政策上路至今約2週，因為剛開始受理申請，市府除會持續觀察外，也會加強宣傳，讓更多市民瞭解政策內容。
市府表示，通過專案審查車款有光陽機車的i-One都會版、S6Rex及中華汽車的eMOVING勁炫125超質款，3款專案電池資費分別為每月599元、1099元及990元，且都須綁約5年，符合資格民眾可申請市府補助3萬元，民眾須先墊付經濟部及環境部補助款約1萬元。
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