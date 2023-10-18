嚴長壽談公益意義 20日台東藝文中心開講

台東縣政府藝文中心20日晚間將舉行公益講座，由公益平台文化基金會董事長嚴長壽主講「公益是門學問」，台東縣志願服務協會歡迎台東各界人士前往參與。

台東縣志願服務協會理事長張中元今天告訴中央社記者，協會為因應台灣社會日趨蓬勃的各類型公益活動，避免「公益」二字流於形式與氾濫，能夠適度符合實際上需求，同時也加強協會各團體及個人會員間聯繫，凝聚對協會向心力，特別舉辦這場講座。

他說，嚴長壽已很少公開演講，這次特地為台東縣的志工、鄉親開講，分享長期以來的豐富經驗，邀大家來聽一場動人的演講。

張中元表示，台東縣志願服務協會希望藉這次講座，讓協會全縣各志工團隊的會員代表，更加了解公益實質意義及對社會的重要性，拓展志工人員視野，也讓一般民眾對公益有更深入且透徹的認識。