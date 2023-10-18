花蓮設移動式感測器 即時監控河川水汙染

花蓮縣環保局為防治水汙染，在縣內8處易受汙染水域，設置移動式水質感測器，協助環保人員即時掌握河川水質變化，執行1年多來，已查獲一件違規，開罰6萬元。環保局表示，縣內列管事業單位達500多家，難以逐一監控，移動式感測器成為稽查利器，有效降低人力成本。

環保局獲環境部補助，加上配合款共約240萬元，購置8部移動式水質感測器，可自動測得所在水域的水體酸鹼值、溫度、溶氧量及導電度變化趨勢，利用物聯網技術結合傳感設備，透過大數據分析，將即時監控資料回傳後台。

環保局水汙染防治科長彭如秀表示，目前共布設在8個地點，多是常被民眾投訴、有汙染之虞的河川、灌溉溝渠，環保局人員若發現上傳的數據異常，會先遠端判讀，確認儀器運作正常，再到現場查看水質是否受汙染，稽查更有效率。

她說，縣內列管事業單位如工廠、醫院、飯店、畜牧業等達500多家，感測器可有效降低人力成本，放置1年多來，就透過即時監測，複查後確認一間列管事業單位違規，開罰6萬元。

彭如秀表示，因為擔心儀器遭到破壞或被竊，不便公開放置地點，但都是排水異常區域，且因為是移動式，會視水質狀況更換放置地點，強化稽查作業。感測器上有太陽能板，可提供足夠電力運作，請民眾若發現感測器，勿隨意移動，避免監測數據異常。