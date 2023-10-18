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宜蘭生育津貼調為1.5萬 明年上路
宜蘭縣生育津貼偏低，僅比苗栗高，縣務會議昨通過調高生育津貼補助，明年元月起，每胎從1萬2千元提高到1萬5千元，雙胞胎加倍，日後視財政狀況滾動調整。縣府社會處表示，未來除增加托嬰中心的收托名額，每個親子館也會安排醫師衛教講座，開辦「共親職」課程。
宜蘭縣十幾年來生育津貼都是1萬元，去年調高到1萬2千元，略勝全國最少的苗栗1萬元，因物價指數不斷調升，社會處提案修正「宜蘭縣婦女生育津貼實施辦法」，再提高到1萬5千元，是縣長林姿妙任內第2次調高，加上產檢交通費每人每胎次補助2千元，合計1萬7千元。
縣府社會處表示，宜蘭財政長年困窘，長、短債超過債限，多年來努力還債後，最近才獲得中央同意解除列管。
社會處長林蒼蔡表示，縣政府明年增加0至2歲公共托嬰中心，也擴增現有托嬰中心收托人數，再加上私立準公托可收284人，預計全縣明年可收托867人；此外，目前一鄉鎮都有一座親子館，每座親子館都會安排小兒科或家醫科醫師規畫衛教講座，並邀請父母上「共親職」課程，建構一個幸福完整的家。
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