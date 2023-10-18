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基隆營養午餐出包 承辦科長升官惹議
基隆市前教育處長劉美蘭為營養午餐疑似食物中毒事件下台，負責午餐業務的教育處體健科長徐嬿立卻升任代理副處長，民進黨市議員譏諷基隆市長謝國樑「明察秋毫」。市府發言人余治明昨回應「謝謝議員關心」，徐任新職後，將負責與柏克萊等國際教育機構洽談引進課程。
基隆市深美國小13日多名學生身體不適先後就醫，累計30人，營養午餐疑是禍首。衛生局14日一早採集檢體送驗，結果尚未出爐。市府14日晚間宣布劉美蘭應負行政責任，調任市府參議。
市府同步調整人事，新任教育處長由市府參議楊桂杰代理，原副處長吳雪鈴退休後懸缺至今，近日發布由徐嬿立代理副處長。
綠營議員說，深美國小疑似食物中毒案檢體送驗，在報告出爐前，應靜待調查結果，再視責任歸屬處置。要對這起事件負責的是教育處長、體健科長和校長，結果謝國樑眼明手快，處長、校長都懲處了，「中層的科長卻毫髮無傷」，且迅速升為代理副處長。
10名民進黨市議員帶「紅榜」到教育處，祝賀負責營養午餐的徐嬿立榮升代理副處長，紅榜題字是「嚴重優秀（肯定做對了什麼）」，並說「感佩市長明察秋毫，肯定是知道了什麼，科長也肯定做對了什麼。」
有退休校長對綠營議員行徑不以為然，認為集體到教育處狂酸羞辱相當不妥，像侵門踏戶，還指名道姓修理公務人員。
余治明說明，徐嬿立為政大教育研究所碩、博士，接任代理副處長後，將與柏克萊等國際教育機構洽談引進高中課程。
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