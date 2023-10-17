謝國樑剛慶祝結婚10周年 「景仰」結婚60年鑽石婚夫妻
基隆市政府今晚在長榮桂冠彭園婚宴會館，舉辦市民鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動，市長謝國樑、議長童子瑋及多名議員，先與今年最年長夫妻汪惠民、劉玉貞合切大蛋糕，謝再逐一致贈紀念牌表達祝賀，會場洋溢溫馨氛圍。
市府社會處指出，今年透過各區公所受理遴選符合鑽石婚（婚齡60年以上）27對、金婚（婚齡50年以上）80對、婚齡40年整紅寶石婚48對，合計155對夫妻接受表揚。最年長者汪惠民今年94歲，與妻子劉玉貞結婚60年，育有3女1子，子孫滿堂，家庭氣氛和樂。
謝國樑表示，自己不久前才跟「小愛媽媽」慶祝結婚10周年，大家都知道婚姻生活不可能一帆風順，但面對婚姻中的點點滴滴，仍然應該彼此扶持同度人生。他抱著「景仰」的心情，表揚結婚40年以上的鑽石婚、金婚及紅寶石夫妻，並且祝福長輩們身心健康。
社會處也在表揚活動安排節目，邀請婚禮歌手「JC現代樂團」演出，另有「吳俊輝魔術師」等節目助興，贏得在場長輩掌聲連連，帶動會場熱鬧氣氛。散場時，市府致贈每對夫妻喜餅禮盒及紀念品，讓長輩們可以帶回家分享甜蜜及喜悅，度過美好的夜晚。
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