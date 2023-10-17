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之前只贏苗栗 宜蘭生育津貼從1.2萬提高至1.5萬元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣明年大幅增加公托及準公托的嬰兒收托人數。圖／社會處提供
宜蘭縣明年大幅增加公托及準公托的嬰兒收托人數。圖／社會處提供

宜蘭縣生育津貼偏低，居全國倒數第二，縣務會議今天通過調高生育津貼補助，明年元月起，每胎生育補助從1萬2千元提高到1萬5千元，雙胞胎加倍，日後視財政狀況滾動式調整，生育津貼是一次性補助，縣府社會處表示，養育也很重要，未來除了增加托嬰中心的收托名額，每個親子館也都會安排醫師衛教講座，開辦共親職課程。

有鑑於物價指數不斷調升，縣府社會處提出「宜蘭縣婦女生育津貼實施辦法」修正，將生育津貼從1萬2千元提高到1萬5千元，產檢交通費維持每人每胎次補助2千元，合計1萬7千元。據了解，宜蘭縣政府以往十幾年來的生育津貼都是1萬元，民國111年調高到1萬2千元，明年再調高到1萬5千元，在縣長林姿妙任內已第2次調高。

生育津貼為非社福法定津貼，財源全由縣市政府負擔，中央不給補助，所以依照財政紀律法規定，地方政府所提自治法規所增加的政府歲出，應先具體指明彌補資金來源。

外界認為宜蘭的生育津貼補助偏低，全台只高於苗栗縣的1萬元。縣府社會處表示，宜蘭長年財政困窘，縣府長債及短債超過債限，經過努力還債，最近獲中央同意解除列管，未來會視財政狀況滾動式調高生育津貼補助，同時也會在養育方面，提供家長更完善協助。

社會處長林蒼蔡表示，縣政府明年增加零至2歲公共托嬰中心及擴增現有托嬰中心的收托人數，再加上私立準公托的可以收284人，預計全縣明年公托及準公托可收托867人；此外，目前一鄉鎮都有一座親子館，每座親子館都會安排小兒科或家醫科醫師進行衛教講座，並邀請孩子的爸媽上「共親職」課程，幫下一代建構一個幸福完整的家。

各親子館都會安排小兒科或家醫科醫師進行衛教講座，並邀請孩子的爸媽上「共親職」課程。圖／社會處提供
各親子館都會安排小兒科或家醫科醫師進行衛教講座，並邀請孩子的爸媽上「共親職」課程。圖／社會處提供
各親子館都會安排小兒科或家醫科醫師進行衛教講座，並邀請孩子的爸媽上「共親職」課程。圖／社會處提供
各親子館都會安排小兒科或家醫科醫師進行衛教講座，並邀請孩子的爸媽上「共親職」課程。圖／社會處提供

生育補助 宜蘭 親子

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