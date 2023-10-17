之前只贏苗栗 宜蘭生育津貼從1.2萬提高至1.5萬元

宜蘭縣生育津貼偏低，居全國倒數第二，縣務會議今天通過調高生育津貼補助，明年元月起，每胎生育補助從1萬2千元提高到1萬5千元，雙胞胎加倍，日後視財政狀況滾動式調整，生育津貼是一次性補助，縣府社會處表示，養育也很重要，未來除了增加托嬰中心的收托名額，每個親子館也都會安排醫師衛教講座，開辦共親職課程。

有鑑於物價指數不斷調升，縣府社會處提出「宜蘭縣婦女生育津貼實施辦法」修正，將生育津貼從1萬2千元提高到1萬5千元，產檢交通費維持每人每胎次補助2千元，合計1萬7千元。據了解，宜蘭縣政府以往十幾年來的生育津貼都是1萬元，民國111年調高到1萬2千元，明年再調高到1萬5千元，在縣長林姿妙任內已第2次調高。

生育津貼為非社福法定津貼，財源全由縣市政府負擔，中央不給補助，所以依照財政紀律法規定，地方政府所提自治法規所增加的政府歲出，應先具體指明彌補資金來源。

外界認為宜蘭的生育津貼補助偏低，全台只高於苗栗縣的1萬元。縣府社會處表示，宜蘭長年財政困窘，縣府長債及短債超過債限，經過努力還債，最近獲中央同意解除列管，未來會視財政狀況滾動式調高生育津貼補助，同時也會在養育方面，提供家長更完善協助。