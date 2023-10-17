日本小學生畢旅訪花蓮5天4夜 品嚐臭豆腐及體驗夜市遊戲

疫情解封，日本與那國町重啟小學跨海來台畢旅活動，17名來自與那國町的小學畢業生到訪花蓮，體驗傳統夜市小吃、遊戲，也吃到期待已久的小籠包及珍珠奶茶。

日本與那國小學及久部良小學共17名學生，由教育委員會教育長寺村有美惠及與那國小學校長入松川浩陪同，來到花蓮進行5天4夜畢業旅行。

昨晚抵達花蓮市後，第一個行程就是前往東大門夜市，體驗臭豆腐、鹹酥雞的滋味，也玩了投籃機、射擊遊戲攤位，感受熱鬧的台灣夜市。

花蓮市長魏嘉彥、無黨籍縣議員魏嘉賢擔任地陪，招待小客人們品嚐珍珠奶茶、小籠包等在地美食。日本小學生上原洸說，4年前哥哥也曾來花蓮畢業旅行，對這裡的美食印象深刻，自己總算如願品嚐到。

寺村有美惠表示，日本小學生今明2天將停留花蓮縣光復鄉，與光復鄉太巴塱國小學生交流，讓學生認識原住民文化，也感謝花蓮市公所熱情招待。

魏嘉彥表示，花蓮市跟與那國町締盟姐妹市41年，兩地距離僅111公里，卻沒有直航飛機，需要轉機及更換交通工具才能抵達，明年與那國町將規劃高速船試航計畫，未來朝常態性航班規劃，提供遊客更方便的選擇。