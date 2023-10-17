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「花得開心購物節」開跑 花蓮市消費200元抽蘋果電腦等大獎

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市長魏嘉彥（前排中）等人，邀全國民眾到花蓮消費抽大獎，「買得開心、花得開心」。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉彥（前排中）等人，邀全國民眾到花蓮消費抽大獎，「買得開心、花得開心」。圖／市公所提供

提振花蓮消費力道，花蓮市公所配合遠百花蓮店周年慶，這個月舉辦 「花得開心購物節」，在市內單筆消費滿200元，可到指定服務台登錄抽獎，最大獎是iMac24吋蘋果桌上型電腦，還有掃拖機器人、運動攝影機、萬元遠百商品券、各種家電等獎項。

花蓮市長魏嘉彥今天下午與縣議員魏嘉賢、市代會正副主席李振瑋、黃達祥和多位代表，以及遠百花蓮店副店長洪瑋倫、商圈業者、里長等，一同宣布「花得開心購物節」開跑。

魏嘉彥說，搭配遠百花蓮店周年慶活動推出「花得開心購物節」，歡迎全國各地遊客這個月來到花蓮市旅遊，吃美食、賞美景，並購買在地好物刺激商圈消費，有機會把大獎帶回家。

市公所表示， 「花得開心購物節」10月20日至31日在舊鐵道行人徒步區、中華路大禹街口廣場及遠東百貨花蓮店一樓圓環等三個地點，設有活動服務台，平日下午4時至晚間9時，周五、六、日下午2時至晚間9時，民眾可帶市內單筆消費滿200元的發票，前往兌換摸彩券，服務台還可換滿額禮，有香氛擴香石、造型置物盤、桌邊掛勾、造型方巾等多款實用小禮。

11月3日晚間將抽出幸運得主，獎項有iMac24吋、小米掃拖機器人、GoPro運動攝影機、Foodcycler廚餘大師廚餘機、氣炸烤箱、自動研磨咖啡機、雙口IH電磁爐、氣泡水機等，及遠百花蓮店獨家提供1萬元百貨商品券。

公所提醒，活動是為鼓勵在花蓮市購物消費，有統編的發票、水電停車瓦斯費，或是稅金、罰單、保險、醫療、交通票券、餐券、預售票等消費，無法參加抽獎。詳細活動辦法可上花蓮市公所網站、臉書，及花蓮市文化觀光資訊網https://reurl.cc/dmygpV 查詢。

花蓮市長魏嘉彥（左）與縣議員魏嘉賢等人，邀全國民眾到花蓮消費抽大獎，「買得開心、花得開心」。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉彥（左）與縣議員魏嘉賢等人，邀全國民眾到花蓮消費抽大獎，「買得開心、花得開心」。圖／市公所提供

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