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食物中毒疑雲教育處長落馬…「科長高升」惹議 基市府這樣答

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市10名民進黨議員對市府人事安排有意見，帶著紅榜到教育處表達「祝賀」。圖／民進黨基隆市議會黨團提供
基隆市10名民進黨議員對市府人事安排有意見，帶著紅榜到教育處表達「祝賀」。圖／民進黨基隆市議會黨團提供

基隆市前教育處長劉美蘭，因發生營養午餐疑似食物中毒事件下台，負責午餐業務的教育處體健科長徐嬿立，卻升任代理副處長，民進黨10名市議員譏諷基隆市長謝國樑「明察秋毫」。市府發言人余治明今天回應「謝謝議員的關心」，徐任新職後，將負責與柏克萊等國際教育機構洽談，引進課程。

基隆市深美國小13日下午傳出多名學生身體不適，先後就醫，累計30人，營養午餐疑是禍首。衛生局14日一早採集相關檢體送驗，結果尚未出爐。市府14日晚上宣布劉美蘭應負行政責任，調任市府參議。

市府同步調整人事，新任教育處長由市府參議楊桂杰代理，原副處長吳雪鈴退休後懸缺至今，一併補實，由徐嬿立接任代理副處長。

綠營市議員們說，深美國小疑似食物中毒案檢體送驗，在檢驗報告出爐前，大量學童送醫原因仍未知，應該靜待調查結果，再視責任歸屬處置。要對這起事件負責的是教育處長、體健科長和校長，結果謝國樑眼明手快，處長、校長都懲處了，「中間的科長」卻毫髮無傷」，而且迅速升為代理副處長。

10名民進黨市議員昨天帶著「紅榜」到教育處，祝賀「負責營養午餐的徐嬿立」榮升代理副處長，紅榜題字是「嚴重優秀（肯定做對了什麼）」，並說「感佩市長明察秋毫，肯定是知道了什麼，科長也肯定做對了什麼。」

對於民進黨議員的說法，余治明今天回應，謝謝議員的關心，指徐嬿立為政大教育研究所碩、博士，參加傅爾布萊特（Fulbright）計畫走美進行學術訪問。徐接任代理副處長後，將代表市府洽談與柏克萊等國際教育機構高中課程引進作業。

議員 食物中毒 基隆

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