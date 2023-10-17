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台東尚讚の驛開幕 推599元遊程

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
大武鄉尚讚の驛推599元遊程，手作課程3選1，圖為尚武村月桃花糖漬水信玄餅。記者徐白櫻／攝影
大武鄉尚讚の驛推599元遊程，手作課程3選1，圖為尚武村月桃花糖漬水信玄餅。記者徐白櫻／攝影

林業保育署輔導台東縣大武社區、加羅板部落及尚武社區組成「DMO儲備團隊」，昨聯合成立「尚讚の驛」遊程據點，首發推出599元自由配遊程，遊客可在魚簍編織、蚊香DIY或手作水信玄餅3選1，另含導覽解說遊程2選1，花小錢體驗山村特色產業及生態遊程。

體驗概念店昨在尚武村環港路啟用，分享「浸水營國家步道周邊山村培力」計畫成果，台東分署長吳昌祐頒發結業證書給各團隊成員。

尚武社區推出「蝶花水晶球（水信玄餅）DIY」及生態導覽解說；大武社區規畫「聞香下馬DIY」；加羅板部落是排灣族部落，魚簍當特色，原生植栽製作茶點。

台東分署指出，配合體驗概念店，即起至11月15日，3團隊合作推出「599元遊程自由配活動」，手作課程3選1，導覽解說遊程2選1。

台東 團隊 DIY

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