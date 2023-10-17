食物中毒疑雲…謝國樑痛批不是好東西 勝威喊冤

基隆市深美國小發生疑似食物中毒事件，基隆市長謝國樑昨重砲抨擊供應商勝威食品公司，取得基隆逾8成學校的營養午餐標案，食材供應卻多次引發食安疑慮，「也不是什麼好東西」。勝威總經理李祖金說，看到謝的用詞覺得無言、傻眼和心寒，決定發聲捍衛個人名譽和公司商譽。

深美國小13日發生學生疑似食物中毒事件，30名學生先後就醫，教育處長劉美蘭為此丟官，改調市府參議，深美國小校長陳建文也疑有不當處置，市府近日召開校長成績考核委員會檢討。

5月至今，武崙和深美國小先後發生疑似食物中毒案件，供應商同為勝威食品，民進黨議員張之豪就質疑，為何謝國樑上任後，勝威公司投標「無往不利、所向披靡」。

謝國樑昨天到武崙國小廚房檢視備餐情況，並且在臉書表示，指109到111學年度基隆國小營養午餐標案由3家食材供應商供貨，但是其中一家被偵辦後，勝威成為基隆最集中得標的營養午餐供應商，市府對此相當憂心，曾經與政風處討論，但無相關法源依據可限制勝威投標。

基隆市府表示，學校採購午餐透過公開招標，由評選委員會選出合適廠商。基隆市40所學校，勝威獨家供應30所，另有3校由勝威與金永豐共同供應，勝威得標率超過8成。

勝威總經理李祖金說靜待衛生單位調查結果。記者邱瑞杰／攝影 勝威遭公開點名「不是什麼好東西」，總經理李祖金喊冤說，今年5月武崙國小疑因酸牛奶食物中毒，衛生局採檢送驗，衛福部食藥署檢驗報告顯示，仙人掌桿菌、沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌、病原性大腸桿菌等均為陰性，武崙國小學生午餐工作推行委員也已撤銷記點和罰款，但該事件已對公司造成傷害。

基隆市衛生局長張賢政說，深美國小疑似食物中毒事件已採檢送驗，部分菌種檢驗要一周，有些病毒甚至要二到三周，檢驗報告才能出爐。