基隆愛四路夜市 攤商盼提前封路營業

基隆市愛四路夜市每天下午4點開市，攤販管委會向市府陳情，指疫後景氣低迷，希望提前「封路」進場準備，早點做生意擴大商機。市府產業發展處表示，近期會徵詢各方意見，考量攤商生計、民眾通行和消費服務，再決定是否同意愛四路攤商調整營業時間。

廣義的基隆廟口夜市是仁三路和愛四路組成的「L」型區域，仁三路攤商可全天24小時營業，愛四路則是下午4點才進場營業。

愛四路夜市攤販管理委員會主委陳慧君說，經歷3年疫情生意大受影響，疫後景氣仍低迷，加上基隆多雨，生意更難做，因為收入沒增加，成本支出卻提高，攤商備感艱辛。考量攤商生計，也為了本地人採購便利，及服務外縣市遠道而來的旅客，希望市府允許攤商上班日下午3點、假日下午2點半就能營業。

愛四路夜市管委會表達心聲，並發函給市府陳情。基隆市議長童子瑋表示，會請市府通盤考量協助促成。

夜市是庶民經濟一環，新北夜市經濟也很活絡。記者昨實地走訪板橋湳雅夜市、永和樂華夜市，攤商表示，過往都是下午4時開始營業，太早也沒有人潮，還會影響交通，不會想提早營業。

湳雅夜市自治會主委游清富表示，每個夜市型態不一樣，板橋湳雅夜市周邊住戶多，攤商和住戶有一定情感和默契，避免相互影響。

樂華夜市自治會說，夜市是使用公用地，營業時間從下午4時至晚上12時，申請時都有規定，不太可能更改，提早營業不見得有買氣。