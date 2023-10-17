聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆愛四路夜市 攤商盼提前封路營業

聯合報／ 記者邱瑞杰李成蔭葉德正／連線報導
基隆愛四路夜市攤販管委會向市府陳情，希望能提前「封路」，讓攤販早點進場準備營業。記者邱瑞杰／攝影
基隆愛四路夜市攤販管委會向市府陳情，希望能提前「封路」，讓攤販早點進場準備營業。記者邱瑞杰／攝影

基隆市愛四路夜市每天下午4點開市，攤販管委會向市府陳情，指疫後景氣低迷，希望提前「封路」進場準備，早點做生意擴大商機。市府產業發展處表示，近期會徵詢各方意見，考量攤商生計、民眾通行和消費服務，再決定是否同意愛四路攤商調整營業時間。

廣義的基隆廟口夜市是仁三路和愛四路組成的「L」型區域，仁三路攤商可全天24小時營業，愛四路則是下午4點才進場營業。

愛四路夜市攤販管理委員會主委陳慧君說，經歷3年疫情生意大受影響，疫後景氣仍低迷，加上基隆多雨，生意更難做，因為收入沒增加，成本支出卻提高，攤商備感艱辛。考量攤商生計，也為了本地人採購便利，及服務外縣市遠道而來的旅客，希望市府允許攤商上班日下午3點、假日下午2點半就能營業。

愛四路夜市管委會表達心聲，並發函給市府陳情。基隆市議長童子瑋表示，會請市府通盤考量協助促成。

夜市是庶民經濟一環，新北夜市經濟也很活絡。記者昨實地走訪板橋湳雅夜市、永和樂華夜市，攤商表示，過往都是下午4時開始營業，太早也沒有人潮，還會影響交通，不會想提早營業。

湳雅夜市自治會主委游清富表示，每個夜市型態不一樣，板橋湳雅夜市周邊住戶多，攤商和住戶有一定情感和默契，避免相互影響。

樂華夜市自治會說，夜市是使用公用地，營業時間從下午4時至晚上12時，申請時都有規定，不太可能更改，提早營業不見得有買氣。

夜市 基隆 管委會

延伸閱讀

基隆港警總隊西遷 林右昌視察東岸廊帶串連最後一哩路

基隆4國中生參加亞洲啦啦隊錦標賽 謝國樑期勉創佳績

發生食物中毒事件 基隆教育處長下台透露心聲：並沒有不好

基隆愛四路夜市攤販向市府陳情 能否早一點封路做生意

相關新聞

食物中毒疑雲…謝國樑痛批不是好東西 勝威喊冤

基隆市深美國小發生疑似食物中毒事件，基隆市長謝國樑昨重砲抨擊供應商勝威食品公司，取得基隆逾8成學校的營養午餐標案，食材供...

台東尚讚の驛開幕 推599元遊程

林業保育署輔導台東縣大武社區、加羅板部落及尚武社區組成「DMO儲備團隊」，昨聯合成立「尚讚の驛」遊程據點，首發推出599...

花蓮慢飛天使 明年提高補助

花蓮縣府為減輕慢飛天使家庭負擔，明年提高交通費與放寬療育費金額，低收入戶交通費每月申請次數從8次提升為10次，單趟費用依...

蘭城Chill藝節 跨界演出

宜蘭市公所舉辦「蘭城Chill藝節」媒合各類型表演，打破既有演出框架，邀請跨領域的表演團體碰撞火花，前所未有跨界表演，讓...

基隆愛四路夜市 攤商盼提前封路營業

基隆市愛四路夜市每天下午4點開市，攤販管委會向市府陳情，指疫後景氣低迷，希望提前「封路」進場準備，早點做生意擴大商機。市...

基隆港警總隊西遷 林右昌視察東岸廊帶串連最後一哩路

內政部長林右昌今天到基隆港務警察總隊視察，同時了解總隊部從東岸遷往西岸重建進度。林說，基隆港東岸軍港西遷作業已達1個階段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。