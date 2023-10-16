基隆港警總隊西遷 林右昌視察東岸廊帶串連最後一哩路

內政部長林右昌今天到基隆港務警察總隊視察，同時了解總隊部從東岸遷往西岸重建進度。林說，基隆港東岸軍港西遷作業已達1個階段，港警也西遷後，原有基地串連東岸郵輪旅客大樓，相信東岸廊帶對基隆市、港發展有相當助益。

林右昌今天到基隆港警總部，聽取總隊長林温柔簡報業務，以及西岸新廳舍工程進度後，肯定港區警力在防範走私、偷渡、恐怖攻擊等挑戰下，守護國家門戶。內政部將持續支持基隆港警各項業務和需求，期待港警總隊持續聯合港區其他單位，共同維護商港安全，為基隆市民和港區使用者提供優質的警政服務。

林右昌說，港警總隊遷建計畫，是他基隆市長任內規劃，也是整個東岸廊帶的發展最後一哩路，非常重要。今天來了解進度，目前正在申請建造，預計明年上半年動工，工期14個月，希望能夠如質如期完工，給港警同仁更好的工作和生活環境。