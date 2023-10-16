快訊

盼盡快協調折衷方案！侯辦提3天內舉辦藍白二會 柯文哲競辦回應

大手筆！富邦金大董蔡明忠一天捐出5000張持股 市值高達3億元

基隆港警總隊西遷 林右昌視察東岸廊帶串連最後一哩路

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
內政部長林右昌（中）今天到基隆港務警察總隊視察，聽取總隊長林溫柔（左）簡報業務和隊部重建工程進度。記者邱瑞杰／攝影
內政部長林右昌（中）今天到基隆港務警察總隊視察，聽取總隊長林溫柔（左）簡報業務和隊部重建工程進度。記者邱瑞杰／攝影

內政部長林右昌今天到基隆港務警察總隊視察，同時了解總隊部從東岸遷往西岸重建進度。林說，基隆港東岸軍港西遷作業已達1個階段，港警也西遷後，原有基地串連東岸郵輪旅客大樓，相信東岸廊帶對基隆市、港發展有相當助益。

林右昌今天到基隆港警總部，聽取總隊長林温柔簡報業務，以及西岸新廳舍工程進度後，肯定港區警力在防範走私、偷渡、恐怖攻擊等挑戰下，守護國家門戶。內政部將持續支持基隆港警各項業務和需求，期待港警總隊持續聯合港區其他單位，共同維護商港安全，為基隆市民和港區使用者提供優質的警政服務。

林右昌說，港警總隊遷建計畫，是他基隆市長任內規劃，也是整個東岸廊帶的發展最後一哩路，非常重要。今天來了解進度，目前正在申請建造，預計明年上半年動工，工期14個月，希望能夠如質如期完工，給港警同仁更好的工作和生活環境。

林右昌表示，大家現在可以看到，在東2、3、4號碼頭興建郵輪旅客大樓，現在已經成為基隆市很重要觀光景點。東5號碼頭軍港西遷已經逐步達到1個階段，未來相鄰的港警總隊也西遷，促成東岸廊帶進一步的銜接，所有基地全部串連起來，相信對基隆市港未來整體發展有相當助益。

內政部長林右昌今天到基隆港務警察總隊視察，同時了解總隊部從東岸遷往西岸重建工程進度。記者邱瑞杰／攝影
內政部長林右昌今天到基隆港務警察總隊視察，同時了解總隊部從東岸遷往西岸重建工程進度。記者邱瑞杰／攝影
內政部長林右昌今天到基隆港務警察總隊，了解總隊部從東岸遷往西岸重建工程進度；圖為重建總隊部示意圖。圖／基隆港警總隊提供
內政部長林右昌今天到基隆港務警察總隊，了解總隊部從東岸遷往西岸重建工程進度；圖為重建總隊部示意圖。圖／基隆港警總隊提供
內政部長林右昌今天到基隆港務警察總隊視察，同時了解總隊部從東岸遷往西岸重建工程進度。記者邱瑞杰／攝影
內政部長林右昌今天到基隆港務警察總隊視察，同時了解總隊部從東岸遷往西岸重建工程進度。記者邱瑞杰／攝影
內政部長林右昌今天到基隆港務警察總隊，了解總隊部從東岸遷往西岸重建工程進度；圖為現今東岸總隊部。記者邱瑞杰／攝影
內政部長林右昌今天到基隆港務警察總隊，了解總隊部從東岸遷往西岸重建工程進度；圖為現今東岸總隊部。記者邱瑞杰／攝影

基隆港 港警 林右昌

延伸閱讀

基隆軍港西遷最後一哩路 林右昌視察港警總隊廳舍

消防員是否組工會？林右昌：擴大消防員結社權 將從公務人員協會法處理

陪同三重立委參選人拜廟 林右昌讚：一天當三天用的老實人

蘭嶼碰到颱風就停電 林右昌：研擬全島電纜地下化

相關新聞

謝國樑轟不是好東西 營養午餐業者回應：無言、傻眼、心寒

基隆市深美國小發生疑似食物中毒事件，基隆市長謝國樑今天重砲抨擊供應商勝威食品公司「也不是什麼好東西」。勝威總經理李祖金說...

發生食物中毒事件 基隆教育處長下台透露心聲：並沒有不好

基隆市深美國小發生疑似食物中毒事件後，市府宣布教育處長劉美蘭調任市府參議。據了解，參議楊桂杰將代理教育處長。

基隆港警總隊西遷 林右昌視察東岸廊帶串連最後一哩路

內政部長林右昌今天到基隆港務警察總隊視察，同時了解總隊部從東岸遷往西岸重建進度。林說，基隆港東岸軍港西遷作業已達1個階段...

台東大武「尚讚の驛」開張 限時超值遊程只收599元

林業保育署輔導台東縣大武社區、加羅板部落及尚武社區組成「DMO儲備團隊」，三團隊聯合成立「尚讚の驛」當遊程據點，首發推出...

基隆愛四路夜市攤販向市府陳情 能否早一點封路做生意

基隆市愛四路夜市現在每天下午4點開市，攤販管委會向市府陳情，指疫後景氣仍低迷，希望能提前「封路」，讓他們進場準備，早一點...

花蓮招考森林護管員要考慢跑與負重 薪資最高4.6萬元

台灣擁有許多山林，為避免遭到破壞，需要人員維護管理。林業及自然保育署花蓮分署招考森林護管員，正取3名、備取6名，月薪最高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。