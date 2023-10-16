發生食物中毒事件 基隆教育處長下台透露心聲：並沒有不好

基隆市深美國小發生疑似食物中毒事件後，市府宣布教育處長劉美蘭調任市府參議。據了解，參議楊桂杰將代理教育處長。

深美國小13日下午有多名學生就醫，學校營養午餐疑是禍首，衛生局隔天採集相關檢體送驗，市府並在14日晚上宣布，劉美蘭調任參議。

基隆市長謝國樑今天說，深美國小營養午餐事件，劉美蘭負有行政責任，加上考量其他因素，決定在這個時間點，調整市府人事安排。

劉美蘭今晚表示，過去一直在教育界服務，調整職務後可接觸其他領域事務。生命總是會有很多的歷練，這些歷練都能豐富生命的厚度，對她而言並沒有不好。她不是來基隆做官，是來做事的。她很喜歡基隆，並不一定要當教育處長，在那個職務都可以，只要對於這個團隊，對基隆有利。