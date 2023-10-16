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台東南迴隨森慢走漫遊 浸水營周邊山村快閃綠色旅遊

中央社／ 台東縣16日電

林業保育署台東分署與南迴地區的加羅板、大武、尚武山村夥伴共同推出「隨森慢走漫遊」體驗概念店快閃活動，今天開幕及發表會，分享浸水營國家步道周邊山村培力計畫成果及產業亮點。

「隨森慢走漫遊」體驗概念店即日起至11月15日止，推出新台幣599元遊程自由配活動。

林業保育署台東分署長吳昌祐、大武鄉長黃建賓、大武鄉代表會副主席王景昌等出席致賀，多名旅行業者也到場，對於尚武村製作的月桃花糖漬水信玄餅、加羅板部落傳統魚簍外型的迷你燈具、草香味十足的大武植物蚊香等DIY作品讚不絕口，更驚豔於部落夥伴能發揮集體創意，將山林生活智識融入生態遊程活動中。

吳昌祐表示，透過導入專案輔導南迴地區在地部落及社區夥伴，參與建構山村旅遊服務平台，以「隨森慢走漫遊」體驗概念店的快閃活動方式，精選各村落不同資源特色，推出「限時限定版」體驗DIY活動，提供給遊客一站購足的服務。

林業保育署台東分署說明，自民國110年起運用「山村綠色經濟永續發展計畫」資源，融合國土生態綠網與地方創生精神，在南迴地區展開為期3年的「浸水營國家步道周邊山村綠色旅遊培力暨產業六級化推廣計畫」，攜手大武鄉大武社區、加羅板部落及尚武社區，盤點在地智慧與經驗，找出優先投入的六級化產業選項，推動及發展振興山村綠色經濟產業模式。

另外，計畫執行期間開辦「生態人文導覽解說設計及訓練」的培訓課程，為鼓勵及肯定「山村DMO團隊」導覽解說成員的努力與成長，此次也為導覽解說員授證，期盼透過山村DMO組織運營，建構生態解說及旅遊產業鏈，傳遞在地自然與人文價值，共同推動綠色永續旅遊，展現出山村聚落兼具人文風情、山林智識及自然生態的多元風貌。

台東 快閃

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