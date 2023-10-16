快訊

侯友宜競辦喊話柯文哲陣營 盼3天內舉辦第2次藍白合會議

車沒鎖...車內驚見陌生女屍慘成「凶車」 死者家屬要賠車主32萬元

一周降雨熱區出爐 周五下半天起北台灣轉涼、雨區擴大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謝國樑轟不是好東西 營養午餐業者回應：無言、傻眼、心寒

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市勝威食品總經理李祖金說，對校園供貨品質有自信，靜待衛生單位調查結果。記者邱瑞杰／攝影
基隆市勝威食品總經理李祖金說，對校園供貨品質有自信，靜待衛生單位調查結果。記者邱瑞杰／攝影

基隆市深美國小發生疑似食物中毒事件，基隆市長謝國樑今天重砲抨擊供應商勝威食品公司「也不是什麼好東西」。勝威總經理李祖金說，看到謝的用詞覺得無言、傻眼和心寒。武崙國小今年5月發生類似事件，事後已證明「搞烏龍」，這次再遭質疑，他決定發聲，捍衛個人名譽和公司商譽。

基隆市深美國小13日發生學生疑似食物中毒事件，食材供應商與武崙國小同為勝威公司。民進黨議員張之豪質疑，為何謝國樑上任後，勝威公司投標「無往不利、所向披靡」？

謝國樑今午並在臉書貼文，說明市府維護園食安的立場。文中說109到111學年度，基隆國小營養午餐標案全由3家業者供貨，其中一家因發生食安問題，112學年未再得標，因此讓勝威公司成為學校食材最大供貨商，並直言「勝威也不是什麼好東西」。

李祖金表示，他原本不想跟綠營議員「聞風起舞」，即使武崙國小事件已還他清白，他並未公開辯駁。只是今天又看到謝的貼文，為了捍衛名譽和商譽，決定發聲。

李祖金說，武崙國小5月間發生疑似酸牛奶造成食物中毒案後，衛生局採檢送驗，衛生福利部食品藥物管理署檢驗報告顯示， 仙人掌桿菌、沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌、病原性大腸桿菌和食品中金黃色葡萄球菌腸毒素檢驗結果均為陰性，也就是根本沒有學生因為吃他供貨的營養午餐導致中毒。

深美國小日前發生食物中毒事件，衛生局已採檢送驗。衛生局長張賢政今天說，部分菌種檢驗要1周時間，有些病毒檢驗時間要2到3周的時間，檢驗報告才能出爐。

李祖金說，現在諾羅病毒、B型流感正在流行，如果是校園食物中毒，學生應該會在同一時段就醫，但從深美國小學生求診時間「拉得很長」，加上沒有同為勝威供貨的學校學生出狀況，所以對自家公司的供貨品質有信心，靜待衛政機關的調查結果。

基隆市深美國小發生疑似食物中毒事件，供應食材的勝威食品表示對食材有信心，靜待衛生單位調查結果。記者邱瑞杰／攝影
基隆市深美國小發生疑似食物中毒事件，供應食材的勝威食品表示對食材有信心，靜待衛生單位調查結果。記者邱瑞杰／攝影
基隆市深美國小發生疑似食物中毒事件，供應食材的勝威食品表示對食材有信心，靜待衛生單位調查結果。記者邱瑞杰／攝影
基隆市深美國小發生疑似食物中毒事件，供應食材的勝威食品表示對食材有信心，靜待衛生單位調查結果。記者邱瑞杰／攝影
基隆市日前再次發生小學營養午餐疑食物中毒事件，基隆市長謝國樑（右）今午在臉書說明事件事末；左為事件發生後下台的教育處長劉美蘭。本報資料照片
基隆市日前再次發生小學營養午餐疑食物中毒事件，基隆市長謝國樑（右）今午在臉書說明事件事末；左為事件發生後下台的教育處長劉美蘭。本報資料照片

食物中毒 衛生局

延伸閱讀

校園發生食安疑雲 謝國樑重砲轟：供貨商不是什麼好東西

基隆營養午餐食安傳警訊 謝國樑突檢武崙國小備餐作業

獨／深美國小食物中毒後 謝國樑宣布國中小營養午餐再加碼補助10元

謝國樑扮型男主廚煮海鮮河粉 教女童軍玉米濃湯多加蛋

相關新聞

基隆愛四路夜市攤販向市府陳情 能否早一點封路做生意

基隆市愛四路夜市現在每天下午4點開市，攤販管委會向市府陳情，指疫後景氣仍低迷，希望能提前「封路」，讓他們進場準備，早一點...

發生食物中毒事件 基隆教育處長下台透露心聲：並沒有不好

基隆市深美國小發生疑似食物中毒事件後，市府宣布教育處長劉美蘭調任市府參議。據了解，參議楊桂杰將代理教育處長。

台東大武「尚讚の驛」開張 限時超值遊程只收599元

林業保育署輔導台東縣大武社區、加羅板部落及尚武社區組成「DMO儲備團隊」，三團隊聯合成立「尚讚の驛」當遊程據點，首發推出...

謝國樑轟不是好東西 營養午餐業者回應：無言、傻眼、心寒

基隆市深美國小發生疑似食物中毒事件，基隆市長謝國樑今天重砲抨擊供應商勝威食品公司「也不是什麼好東西」。勝威總經理李祖金說...

花蓮招考森林護管員要考慢跑與負重 薪資最高4.6萬元

台灣擁有許多山林，為避免遭到破壞，需要人員維護管理。林業及自然保育署花蓮分署招考森林護管員，正取3名、備取6名，月薪最高...

北管樂+街舞、同根生+鋼管舞「蘭城Chill藝節」粉跨界

很難想像，傳統的北管樂與街舞在一起演出、曾入圍金曲獎的A_Root同根生要與台式鋼管舞合演。宜蘭市公所舉辦「蘭城Chil...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。