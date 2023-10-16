謝國樑轟不是好東西 營養午餐業者回應：無言、傻眼、心寒

基隆市深美國小發生疑似食物中毒事件，基隆市長謝國樑今天重砲抨擊供應商勝威食品公司「也不是什麼好東西」。勝威總經理李祖金說，看到謝的用詞覺得無言、傻眼和心寒。武崙國小今年5月發生類似事件，事後已證明「搞烏龍」，這次再遭質疑，他決定發聲，捍衛個人名譽和公司商譽。

基隆市深美國小13日發生學生疑似食物中毒事件，食材供應商與武崙國小同為勝威公司。民進黨議員張之豪質疑，為何謝國樑上任後，勝威公司投標「無往不利、所向披靡」？

謝國樑今午並在臉書貼文，說明市府維護園食安的立場。文中說109到111學年度，基隆國小營養午餐標案全由3家業者供貨，其中一家因發生食安問題，112學年未再得標，因此讓勝威公司成為學校食材最大供貨商，並直言「勝威也不是什麼好東西」。

李祖金表示，他原本不想跟綠營議員「聞風起舞」，即使武崙國小事件已還他清白，他並未公開辯駁。只是今天又看到謝的貼文，為了捍衛名譽和商譽，決定發聲。

李祖金說，武崙國小5月間發生疑似酸牛奶造成食物中毒案後，衛生局採檢送驗，衛生福利部食品藥物管理署檢驗報告顯示， 仙人掌桿菌、沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌、病原性大腸桿菌和食品中金黃色葡萄球菌腸毒素檢驗結果均為陰性，也就是根本沒有學生因為吃他供貨的營養午餐導致中毒。

深美國小日前發生食物中毒事件，衛生局已採檢送驗。衛生局長張賢政今天說，部分菌種檢驗要1周時間，有些病毒檢驗時間要2到3周的時間，檢驗報告才能出爐。