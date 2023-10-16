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基隆軍港西遷最後一哩路 林右昌視察港警總隊廳舍

中央社／ 基隆16日電

內政部長林右昌於基隆市長任內推動軍港西遷，最後一哩路就是基隆港務警察總隊西遷工程。林右昌今天前往視察時說，工程預定明年上半年動工，工期14個月，盼給員警舒適環境。

林右昌曾於基隆市長任內推動「基隆市港再生標竿計畫」，規劃將東岸軍港、貨港碼頭及基隆港警總隊遷往西岸，以促進東岸都市更新和觀光產業。

林右昌今天前往視察基隆港警總隊與新建廳舍工程規劃案時受訪說，新建廳舍工程預定明年上半年動工，工期14個月，希望能夠如期如質順利完工，給港警們舒適的工作環境。

基隆港警總隊表示，新建廳舍工程若順利推動的話，預計於2025年底興建完成。

林右昌之後前往基隆市警察局視察，了解當地治安現況。

基隆市警局發布新聞稿表示，林右昌於會後裁示，除要求警方針對詐騙集團加強遏止之外，因應未來環境變遷，也應加強民防、義警民力組訓運用，發揮警民合作精神。此外，科技執法設備對交通安全改善有明顯成效，若有增設需求，中央將全力支持。

基隆港 林右昌 港警

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