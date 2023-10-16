花蓮招考森林護管員要考慢跑與負重 薪資最高4.6萬元

台灣擁有許多山林，為避免遭到破壞，需要人員維護管理。林業及自然保育署花蓮分署招考森林護管員，正取3名、備取6名，月薪最高有4.6萬元，即日起至11月16日開放報名，於12月16、17日二階段甄試。

林業保育署花蓮分署本次將招考3名森林護管員，包含1名原住民保障名額，工作內容包括森林資源管理、森林保護、林地管理、棲地及野生動植物管理、國土生態保育與林道維護等。

花蓮分署表示，森林護管員月薪自3萬1000餘元起，未來依年度考核結果逐級晉升，最高可達4萬6000餘元，可併高山或偏遠地區加給、山地巡護作業費等再提高津貼。

甄試資格須年滿18歲（算至考試前1日，即2005年12月15日前出生者），屆滿65歲人員不予進用，不限性別，學歷須高中以上，具森林、植物、測量、地政、資訊、園藝、綜合農業等相關科系畢業持有證書者，或具公務人員普通考試林業技術、自然保育或水土保持工程類科應考資格者。

具原住民族身分並持有證明文件者，高級中等以上學校畢業不限就讀科系，或國民中等學校畢業，最近5年有累計1年以上園藝、木業、採種、苗圃、水土保持工程或防火巡邏隊等實務工作經驗也可報考。

花蓮分署指出，森林護管員甄試將在宜蘭辦理，分二階段進行，第一階段術科測驗，包含實地騎乘循環檔機車、自行負重20公斤背包，男生於12分鐘內、女生13分30秒內，完成1500公尺慢跑；第二階段為筆試及口試。