北管樂+街舞、同根生+鋼管舞「蘭城Chill藝節」粉跨界

很難想像，傳統的北管樂與街舞在一起演出、曾入圍金曲獎的A_Root同根生要與台式鋼管舞合演。宜蘭市公所舉辦「蘭城Chill藝節」媒合各類型表演，打破既有演出框架，邀請跨領域的表演團體碰撞火花，前所未有跨界表演，讓人期待。

疫情後，全台每個月都有音樂季演出，內容都差不多，大家只是換個地方看表演。這次市公所舉辦Chill藝節，邀請縣內優秀的藝文團隊和表演者，涵蓋交響樂、嘻哈、古典、電子樂、舞蹈等跨領域組合，對演出者本身也是挑戰，不斷討論磨合，融入巧思後才能呈現演出。

市公所今天活動記者會中，請到「搖滾阿明」高志強老師、音樂才子楊肅浩、來自日本定居宜蘭的DJ大瀧淳司等人演出。市長陳美玲表示，音樂文化必須有在地的根，蘭城Chill藝節是融合宜蘭音樂人、樂團及表演者的音樂盛事，看似另類表演碰撞，卻是循著宜蘭人文化脈絡進行鋪陳，而之前參加過宜生產的研習學員也有機會登上正式舞台演出。

主辦單位表示，入圍金曲獎的A_Root同根生將與台式鋼管舞搭配，打造台式口味的魔幻舞台；「石頭人劇團」和龐克樂團「餵飽豬」嘗試全新想像的音樂劇，打破大家想像；傳統的漢陽北管劇團，將和安德烈斯舞團展開聞所未聞的街頭battle。

此外，新銳鋼琴家張育瑞和弦樂手演出流行、搖滾、重金屬、電子等多種曲風；才子老師楊肅浩與吉他詩人董運昌、小提琴手黃渝沁合演，讓音樂與現代舞者的肢體表現融為一體；值得一提是，沉浸式專場—本源共振和村碟樂天鼓的心靈紓壓，以音樂和瑜珈放鬆心情。