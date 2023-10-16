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客家活動不是只有長者 花蓮縣府成立客家青年服務隊
花蓮客家活動過去參與者多為長者，為注入年輕活水，鼓勵青年參與客家事務，花蓮縣政府成立「客家青年服務隊」，共有51名青年參與，縣府昨舉行授旗儀式。縣府客家處希望服務隊能跳脫傳統，提出創新想法，先交付服務隊規畫12月的客家美食活動，串聯青年力量傳承與發揚客家文化。
縣府客家事務處長潘乾鑑指出，大眾印象中，客家活動較為傳統，幾乎是長輩參加，對年輕人來說不夠有吸引力。因此，決定選拔客家青年，日前開放網路報名，現在有51人加入服務隊，有大學生、高中生與年輕社會人士，期許客家青年服務隊能以青年為主軸，跳脫傳統，活化提出新點子。
客家青年服務隊代表、21歲余宸萱說，新一代客家青年大部分不會講客語，想要「把自己的母語撿回來」，過去積極學習客語、參加客家歌曲比賽，也將自己唱客家歌的影片上傳到網路，發揚客語之美。盼更多客家子弟站出來，一起參與活動，體會客家傳統文化。
潘乾鑑表示，客家文化的繁榮與傳承需要年輕一代的參與和承擔，而「客家青年服務隊」的成立正是凝聚這股年輕力量，傳承客家文化之美。青年成為客家文化的推動者，他們的熱情和活力將為客家文化的未來帶來希望。若服務隊做得好，未來再成立客家童軍團，培養下一代生力軍。
縣長徐榛蔚表示，客家青年的加入，將客家文化注入了新的生命力，他們不僅學習和傳承了老一輩的智慧，還將其融入現代生活，讓客家文化充滿活力與吸引力，傳承花蓮重要的客庄文化。
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