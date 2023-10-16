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花蓮縣府提高明年早療兒補助 做家屬最強後盾

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府減輕慢飛天使家庭負擔，明年提高交通費與放寬療育費金額。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府減輕慢飛天使家庭負擔，明年提高交通費與放寬療育費金額。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府減輕慢飛天使家庭負擔，明年提高交通費與放寬療育費金額，低收入戶交通費每月申請次數從8次提升為10次，單趟費用依戶籍地與醫療院所距離，分別提高至250至450元不等，療育費從實報實銷，放寬為實支實付。

依照「花蓮縣發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫」，交通費以戶籍地與就診醫療院所距離，共分成4類，第1類每人每次低收入戶補助200元、非低收入戶150元，第2類為低收300元及非低收250元，第3類低收400元與非低收350元，縣外均為300元。

過去每人每月療育次數最多以8次為限，每次療育費用分別補助500元及300元，交通費用與療育費用總和上限分別為5000元及3000元。

社會處指出，全縣每季平均約有350個家庭申請早療補助，縣內卻還有許多慢飛天使家庭經濟因素無法接受療育，便著手修改補助計畫，預計明年起提高交通費用補助，放寬療育費用申請限制。

第1類交通費不分低收與非低收入戶，每次補助改為250元，次數從8次提升至10次，療育費無次數限制，第2類、第3類及縣外，交通費分別提升至350元、450元與350元。不過次數皆有上限，第2類、第3類與縣外，低收入戶月交通費申請次數皆為10次，非低收入戶上限分別為9次、7次及9次。

社會處表示，明年新的補助上路後，將再視中央計畫調整相關補助費用，屆時再另行公告。縣府除提供早療家庭到醫療院所療育及交通費用補助，在全縣北中南區共設置4處社區療育據點，提供便利服務，滿足早療兒童及家庭無法到醫療院所復健的療育需求。

低收入戶 戶籍 花蓮

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