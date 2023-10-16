快訊

學習歷程檔案出了什麼問題 為何6成學生拿PDF檔作備審？

拜登：以色列必須對付哈瑪斯但非巴勒斯坦人 美避免戰事擴大

財運爆炸！本周「血型+生肖」最旺前5名組合公開

11月16日截止！花蓮招考森林護管員 月薪上看46K

中央社／ 花蓮縣16日電

林業及自然保育署花蓮分署今年招考有「森林護衛隊」之稱的森林護管員，月薪上看46K，正取3名、備取6名，今天起至11月16日止採通訊報名，12月16、17日舉行二階段甄試。

林業保育署花蓮分署表示，此次招考森林護管員3名，含原住民保障名額1名，月薪自新台幣3萬1000餘元起，未來依年度考核結果逐級晉升，最高可至4萬6000餘元，另可併計高山或偏遠地區加給、山地巡護作業費等再提高津貼。

工作內容包括森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護等，歡迎熱愛山林、想實現護衛森林理想的夥伴踴躍報名。

甄試資格須年滿18歲（算至考試前1日，即民國94年12月15日以前出生者），不限性別，惟屆滿65歲人員不予進用；學歷須高中以上，具森林、植物、測量、地政、資訊、園藝、綜合農業等相關科系畢業持有證書者，或具公務人員普通考試林業技術、自然保育或水土保持工程類科應考資格者。

另外，具有原住民族身分並持有證明文件者，可高級中等以上學校畢業不限就讀科系，或國民中等學校畢業，最近5年具有累計1年以上園藝、木業、採種、苗圃、水土保持工程或防火巡邏隊等實務工作經驗也可報考。

甄試地點在宜蘭，分二階段進行，第一階段為術科測驗，含實地騎乘循環檔機車及自行負重20公斤背包，男生於12分鐘內（女生13分30秒內）完成1500公尺；第二階段為筆試及口試，欲報名民眾於10月16日起至11月16日止至花蓮分署官網下載簡章，或親至花蓮分署索取紙本簡章，甄試簡章不另行販售，相關資訊可洽03-8325141分機209。

花蓮 科系 原住民

延伸閱讀

花蓮太平洋溫泉季10月28日開跑 11月底前住宿可抽獎

核廢料最終處置場內定宜蘭南澳及花蓮秀林交界處？ 核安會這樣澄清

花蓮中華國小教室西曬刺眼 公益團體免費貼隔熱紙

花蓮網紅名店「平和飯店」熄燈！網友嘆：吃不到甜甜圈了

相關新聞

電動機車補助用光了！花東基金400名額用完 台東補助剩7千元

台東縣民購買電動機車，原本最高可補助1萬7000千元，其中1萬元來自花東基金挹注。縣府環保局表示，今年度花東基金所補助的...

增一公托、收托增額…宜蘭公托、準公托 明年可收托867人

公共托嬰中心需求大於供給，縣府持續協助鄉鎮市公所爭取前瞻計畫補助，預計明年宜蘭縣公共托嬰中心收托人數583人，若再加上私...

工程進度超過9成…大清水隧道重建 有望10月底完工

台9線159.3公里大清水明隧道今年初被邊坡大量崩塌土石壓毀，經公路局9個月重建，如今工程進度超過9成，整體工程有望10...

提升校園午餐品質 基隆明年加10元

基隆市深美國小食物中毒造成多人送醫，市長謝國樑昨宣布，明年第一季午餐補助再加10元，自設廚房學校每餐70元，團膳學校達到...

基隆無人機考場 最快下月上路

無人機運用範圍廣，考照人數增多，基隆之前缺乏合格場地，考生要遠赴外縣市，崇右影藝科技大學與專業無人機公司台續公司攜手，籌...

台東天后宮與信徒捐車 增救災量能

台東天后宮與賴文泰夫妻合力捐贈1輛皮卡救災車給台東縣消防局大豐分隊，昨辦捐車儀式，命名「台東天后宮暨泰今號」，消防局表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。