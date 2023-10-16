11月16日截止！花蓮招考森林護管員 月薪上看46K

林業及自然保育署花蓮分署今年招考有「森林護衛隊」之稱的森林護管員，月薪上看46K，正取3名、備取6名，今天起至11月16日止採通訊報名，12月16、17日舉行二階段甄試。

林業保育署花蓮分署表示，此次招考森林護管員3名，含原住民保障名額1名，月薪自新台幣3萬1000餘元起，未來依年度考核結果逐級晉升，最高可至4萬6000餘元，另可併計高山或偏遠地區加給、山地巡護作業費等再提高津貼。

工作內容包括森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護等，歡迎熱愛山林、想實現護衛森林理想的夥伴踴躍報名。

甄試資格須年滿18歲（算至考試前1日，即民國94年12月15日以前出生者），不限性別，惟屆滿65歲人員不予進用；學歷須高中以上，具森林、植物、測量、地政、資訊、園藝、綜合農業等相關科系畢業持有證書者，或具公務人員普通考試林業技術、自然保育或水土保持工程類科應考資格者。

另外，具有原住民族身分並持有證明文件者，可高級中等以上學校畢業不限就讀科系，或國民中等學校畢業，最近5年具有累計1年以上園藝、木業、採種、苗圃、水土保持工程或防火巡邏隊等實務工作經驗也可報考。

甄試地點在宜蘭，分二階段進行，第一階段為術科測驗，含實地騎乘循環檔機車及自行負重20公斤背包，男生於12分鐘內（女生13分30秒內）完成1500公尺；第二階段為筆試及口試，欲報名民眾於10月16日起至11月16日止至花蓮分署官網下載簡章，或親至花蓮分署索取紙本簡章，甄試簡章不另行販售，相關資訊可洽03-8325141分機209。