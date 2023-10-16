基隆無人機考場 最快下月上路

無人機運用範圍廣，考照人數增多，基隆之前缺乏合格場地，考生要遠赴外縣市，崇右影藝科技大學與專業無人機公司台續公司攜手，籌辦遙控無人機學、術科專業證照考場，日前交通部民航局辦理實地會勘認證，未來要考2公斤以下無人機專業操作證可在基隆考試，最快下月中能上路。

交通部民航局會同基隆市政府交通處，日前到崇右影藝大學實地會勘，認為場地規畫、術科測驗規範等無人機專業考場皆符合民航局規定。交通部民用航空局飛安標準組簡任技正耿驊表示，希望考場建立後，能成為很好的訓練場所，推廣安全的無人機飛行知識。

市議員張顥瀚指出，以往基隆市民想考取民航局無人機操作證，往往要到新北、宜蘭等地，路程遙遠增加成本，可就近考是一大福音。無人機應用廣泛，包括警察局、消防局、建築師公會、不動產公會等單位都有需求。

台續公司負責人林柏宏表示，基隆第一座無人機考場誕生，對推動無人機產業在基隆發展有很大助益，過去1年該場地是無人機標準練習場，已培訓出許多學員，成為推廣無人機產業最佳基地。