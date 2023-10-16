提升校園午餐品質 基隆明年加10元

基隆市深美國小食物中毒造成多人送醫，市長謝國樑昨宣布，明年第一季午餐補助再加10元，自設廚房學校每餐70元，團膳學校達到80元。基隆餐費優於雙北，北市營養午餐均價約59元，新北市落在50至60元不等，家長憂價格太低影響食安，團膳業者嘆「用路邊攤價格，做五星級規格」，餐費適度增加，廠商才有餘裕提升食材、人力和專業度。

新北市2019年曾在一個月內接連發生2波食物中毒事件，導致5校、279名學生不適，介壽國小在當時名單中，校長林逸松說，該校由中央餐廚供餐，現在會定時、不定時抽查，另有食安智慧監控中心，把關食安愈來愈有制度。

新北市政府2020年5月啟動食安智慧監控中心，要求團膳業者、校園自立午餐烹調過程，將食材烹煮溫度上傳至監控雲端，起鍋前需達85℃、青菜達75℃；出車及到校時間也需回報，新北市102間自立午餐廚房、15家團膳工廠已納入監控。

新北營養午餐價格落在50至60元不等，112學年度約25%、75校調漲1成。團膳業者認為，基本工資年年調漲，新北市調整餐費要取得該校8成家長同意，經營愈來愈困難。教育局允諾，會再評估調價機制。新北林姓家長說，學校一餐55元，每周附餐提供2次豆漿、奶製品或水果，孩子附餐常原封不動帶回，其實不供附餐也沒關係，顧好食安更重要。

中華民國餐盒協會理事長陳明信說，營養午餐價格不應遠低於外面便當店，團膳業者是「用路邊攤價格，做五星級規格」，一餐60元左右，6至7成用於食材，還要扣掉人事、水電、房租等，扣完後利潤極低。

台北市西園國小家長會長邱盟凱說，每位家長能負擔金額不同，雖沒有大魚大肉，至少確保學生吃得健康、有品質，家長會每周不定時安排監廚，共同把關。

基隆市教育處長劉美蘭為午餐出包事件下台，引發議論。基隆許姓家長說，看新聞得知處長被調整為參議，相當傻眼，副處長才剛退休，「整個基隆市教育處沒大人了」。

新北市新莊國小校長張信務說，急於懲處教育處長、校長，不符比例原則，也打擊基層教育士氣，無助事件解決與改善防範。