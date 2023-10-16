聽新聞
test
0:00 / 0:00

提升校園午餐品質 基隆明年加10元

聯合報／ 記者游明煌劉懿萱洪子凱／連線報導
新北市府2020年5月啟動食安智慧監控中心，要求團膳業者、校園自立午餐烹調過程，將食材烹煮溫度上傳至監控雲端。圖為新北市瑞芳區鼻頭國小午餐情形。記者王慧瑛／攝影
新北市府2020年5月啟動食安智慧監控中心，要求團膳業者、校園自立午餐烹調過程，將食材烹煮溫度上傳至監控雲端。圖為新北市瑞芳區鼻頭國小午餐情形。記者王慧瑛／攝影

基隆市深美國小食物中毒造成多人送醫，市長謝國樑昨宣布，明年第一季午餐補助再加10元，自設廚房學校每餐70元，團膳學校達到80元。基隆餐費優於雙北，北市營養午餐均價約59元，新北市落在50至60元不等，家長憂價格太低影響食安，團膳業者嘆「用路邊攤價格，做五星級規格」，餐費適度增加，廠商才有餘裕提升食材、人力和專業度。

新北市2019年曾在一個月內接連發生2波食物中毒事件，導致5校、279名學生不適，介壽國小在當時名單中，校長林逸松說，該校由中央餐廚供餐，現在會定時、不定時抽查，另有食安智慧監控中心，把關食安愈來愈有制度。

新北市政府2020年5月啟動食安智慧監控中心，要求團膳業者、校園自立午餐烹調過程，將食材烹煮溫度上傳至監控雲端，起鍋前需達85℃、青菜達75℃；出車及到校時間也需回報，新北市102間自立午餐廚房、15家團膳工廠已納入監控。

新北營養午餐價格落在50至60元不等，112學年度約25%、75校調漲1成。團膳業者認為，基本工資年年調漲，新北市調整餐費要取得該校8成家長同意，經營愈來愈困難。教育局允諾，會再評估調價機制。新北林姓家長說，學校一餐55元，每周附餐提供2次豆漿、奶製品或水果，孩子附餐常原封不動帶回，其實不供附餐也沒關係，顧好食安更重要。

中華民國餐盒協會理事長陳明信說，營養午餐價格不應遠低於外面便當店，團膳業者是「用路邊攤價格，做五星級規格」，一餐60元左右，6至7成用於食材，還要扣掉人事、水電、房租等，扣完後利潤極低。

台北市西園國小家長會長邱盟凱說，每位家長能負擔金額不同，雖沒有大魚大肉，至少確保學生吃得健康、有品質，家長會每周不定時安排監廚，共同把關。

基隆市教育處長劉美蘭為午餐出包事件下台，引發議論。基隆許姓家長說，看新聞得知處長被調整為參議，相當傻眼，副處長才剛退休，「整個基隆市教育處沒大人了」。

新北市新莊國小校長張信務說，急於懲處教育處長、校長，不符比例原則，也打擊基層教育士氣，無助事件解決與改善防範。

基隆 食安

延伸閱讀

崇右基隆首座無人機考場 民航局認證最快下月就近考照

4年前也發生食物中毒 新北校長點出把關食安關鍵

北市新學年66校午餐喊漲 業者嘆「路邊攤價格、五星級規格」

讓基隆人發大財！ 侯友宜：新北願扛責把基隆捷運蓋好

相關新聞

颱風攪局 南橫月底復通恐跳票

南橫公路高雄通往台東交通，因台東端舊雪峰橋路段地基流失，埡口平台至向陽段中斷，原訂10月底復通，但海葵、小犬颱風接連來襲...

增一公托、收托增額…宜蘭公托、準公托 明年可收托867人

公共托嬰中心需求大於供給，縣府持續協助鄉鎮市公所爭取前瞻計畫補助，預計明年宜蘭縣公共托嬰中心收托人數583人，若再加上私...

工程進度超過9成…大清水隧道重建 有望10月底完工

台9線159.3公里大清水明隧道今年初被邊坡大量崩塌土石壓毀，經公路局9個月重建，如今工程進度超過9成，整體工程有望10...

提升校園午餐品質 基隆明年加10元

基隆市深美國小食物中毒造成多人送醫，市長謝國樑昨宣布，明年第一季午餐補助再加10元，自設廚房學校每餐70元，團膳學校達到...

基隆無人機考場 最快下月上路

無人機運用範圍廣，考照人數增多，基隆之前缺乏合格場地，考生要遠赴外縣市，崇右影藝科技大學與專業無人機公司台續公司攜手，籌...

台東天后宮與信徒捐車 增救災量能

台東天后宮與賴文泰夫妻合力捐贈1輛皮卡救災車給台東縣消防局大豐分隊，昨辦捐車儀式，命名「台東天后宮暨泰今號」，消防局表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。