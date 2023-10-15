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宜蘭傳奇道士詩人吳舒揚病故 家屬集結詩集出書今發表

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
游錫堃院長與吳舒揚的兒子吳志賢，手持新書共同合影紀念。圖／立法院提供
游錫堃院長與吳舒揚的兒子吳志賢，手持新書共同合影紀念。圖／立法院提供

宜蘭傳奇詩人吳舒揚先生是名道士，天資聰穎，雖僅小學畢業，但飽讀詩書，尤其喜好傳統詩詞創作，作品屢獲大獎。地方人士蒐集其詩篇，打算編輯成《吟風小築詩文集》，但新書尚未出版他卻病故，家屬今舉辦追思會暨詩文集發表會，立法院游錫堃受邀出席並吟唱其詩作，獲得滿堂喝采。

吳舒揚是宜蘭市「惠真壇」負責人，本身是一位黑頭道士，喜愛讀詩與寫詩數十年，其作品三度榮獲蘭陽文學獎，也曾擔任過宜蘭仰山詩社社長，關心時事的他創作題材廣泛多元，個人情感紓發、民俗風情、生活靈感乃至於國家大事都是信手拈來的內容，即便3年前大家熱切關心的萊豬，也成了他的詩詞創作之一。

游錫堃院長近年來推廣漢詩吟唱，立法院今天舉辦第三屆蔣渭水漢詩吟唱比賽決賽，他下午出席吳舒揚先生追思暨《吟風小築詩文集》發表會，現場有吳妻劉美雲女士、吳的兒子吳志賢及吳少暉先生、宜蘭大學副校長陳威戎、仰山詩社社長簡秋水、仰山文教基金會莊秀梅董事長等人與會。

游錫堃表示，吳舒揚先生一生活得燦爛精采，對社會與文化重大貢獻，他以歡喜、沒有遺憾的心離開世界，讓人感念不捨。

游錫堃說，過去宜蘭文風鼎盛，1874年沈葆楨來台曾說淡蘭文風為全台之冠，漢詩吟唱從逐漸失傳到復見，吳舒揚先生默默耕耘付出，他於1998年擔任仰山詩社社長，承先啟後，著作豐富，吳不僅保留漢詩吟唱與格律詩的著作，且透過他的詩可以了解宜蘭過去的歷史。

隨後游院長現場吟唱李白《靜夜思》、王之渙《登鸛雀樓》、孟浩然《春曉》及吳舒揚詩作《宜蘭》。《吟風小築詩文集》新書今捐給國立宜蘭大學，由副校長陳威戎代表受贈，同時也將捐贈各地圖書館以供閱覽。

宜蘭傳奇詩人吳舒揚先生尚未等到《吟風小築詩文集》出版卻不幸病故，家屬今天舉辦追思會及新書發表。圖／立法院提供
宜蘭傳奇詩人吳舒揚先生尚未等到《吟風小築詩文集》出版卻不幸病故，家屬今天舉辦追思會及新書發表。圖／立法院提供
立法院長游錫堃認真閱讀《吟風小築詩文集》。圖／立法院提供
立法院長游錫堃認真閱讀《吟風小築詩文集》。圖／立法院提供
吳舒揚先生雖道士，喜愛讀詩與寫詩數十年，得獎無數。圖／立法院提供
吳舒揚先生雖道士，喜愛讀詩與寫詩數十年，得獎無數。圖／立法院提供
政界、企業界及學界出席吳舒揚先生追思暨《吟風小築詩文集》發表會。圖／立法院提供
政界、企業界及學界出席吳舒揚先生追思暨《吟風小築詩文集》發表會。圖／立法院提供

宜蘭大學 游錫堃 立法院 蔣渭水

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