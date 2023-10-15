宜蘭傳奇道士詩人吳舒揚病故 家屬集結詩集出書今發表

宜蘭傳奇詩人吳舒揚先生是名道士，天資聰穎，雖僅小學畢業，但飽讀詩書，尤其喜好傳統詩詞創作，作品屢獲大獎。地方人士蒐集其詩篇，打算編輯成《吟風小築詩文集》，但新書尚未出版他卻病故，家屬今舉辦追思會暨詩文集發表會，立法院長游錫堃受邀出席並吟唱其詩作，獲得滿堂喝采。

吳舒揚是宜蘭市「惠真壇」負責人，本身是一位黑頭道士，喜愛讀詩與寫詩數十年，其作品三度榮獲蘭陽文學獎，也曾擔任過宜蘭仰山詩社社長，關心時事的他創作題材廣泛多元，個人情感紓發、民俗風情、生活靈感乃至於國家大事都是信手拈來的內容，即便3年前大家熱切關心的萊豬，也成了他的詩詞創作之一。

游錫堃院長近年來推廣漢詩吟唱，立法院今天舉辦第三屆蔣渭水漢詩吟唱比賽決賽，他下午出席吳舒揚先生追思暨《吟風小築詩文集》發表會，現場有吳妻劉美雲女士、吳的兒子吳志賢及吳少暉先生、宜蘭大學副校長陳威戎、仰山詩社社長簡秋水、仰山文教基金會莊秀梅董事長等人與會。

游錫堃表示，吳舒揚先生一生活得燦爛精采，對社會與文化重大貢獻，他以歡喜、沒有遺憾的心離開世界，讓人感念不捨。

游錫堃說，過去宜蘭文風鼎盛，1874年沈葆楨來台曾說淡蘭文風為全台之冠，漢詩吟唱從逐漸失傳到復見，吳舒揚先生默默耕耘付出，他於1998年擔任仰山詩社社長，承先啟後，著作豐富，吳不僅保留漢詩吟唱與格律詩的著作，且透過他的詩可以了解宜蘭過去的歷史。