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崇右基隆首座無人機考場 民航局認證最快下月就近考照

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
崇右基隆首座無人機考場，民航局認證最快下月就近考照。圖／台續公司提供
崇右基隆首座無人機考場，民航局認證最快下月就近考照。圖／台續公司提供

無人機運用範圍廣，考照的人越來越多，但基隆以前沒有合格場地多到外縣市，由崇右影藝科技大學與專業無人機公司的台續公司產學共同籌辦遙控無人機學、術科專業證照考場，日前交通部民航局辦理實地會勘認證，確定未來要考2kg以下無人機專業操作證照的民眾就可以就近在基隆考試，最快下月中就可以報名考照。

交通部民航局會同基隆市政府交通處，日前往崇右影藝大學實地會勘，認為場地規畫、術科測驗規範等無人機專業考場皆符合民航局規定。

交通部民用航空局飛安標準組簡任技正耿驊表示，希望這個考場建立後，能夠提供市政、警消救災等運用一個很好的訓練場所，推廣安全的無人機飛行知識，未來民航局就會派遣考官來這邊考試。

市議員張顥瀚指出，以往基隆市民想考取民航局無人機操作證，往往得到新北、宜蘭等考照，路程遙遠讓人卻步，現在可就近考，是一大福音。無人機應用廣泛，包括警察局、消防局、建築師公會、不動產公會等單位都有需求，未來許多公私部門的考生就可以就近考試。

張顥瀚認為，無人機產業涵蓋軍事國防、地質探測、農業噴灑、巡檢救災等多個領域，他也會來報名當考生。

台續公司負責人林柏宏表示，基隆第一座無人機考場誕生，對未來推動無人機產業在基隆地區的發展會有很大的助益，過去1年這個場地成為無人機標準練習場，也已培訓出很多學員，成為推廣無人機產業最佳基地。

崇右基隆首座無人機考場，民航局認證最快下月就近考照。圖／台續公司提供
崇右基隆首座無人機考場，民航局認證最快下月就近考照。圖／台續公司提供
崇右基隆首座無人機考場，民航局認證最快下月就近考照。圖／台續公司提供
崇右基隆首座無人機考場，民航局認證最快下月就近考照。圖／台續公司提供

基隆 民航局 交通部 飛安

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