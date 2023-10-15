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宜蘭再添1例本土登革熱個案 去過台南被蚊子叮咬後發病

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣出現今年第二起登革熱確診個案，男子去過台南而且被蚊子叮咬過，清潔隊進行環境噴灑消毒。圖／衛生局提供
宜蘭縣出現今年第二起登革熱確診個案，男子去過台南而且被蚊子叮咬過，清潔隊進行環境噴灑消毒。圖／衛生局提供

宜蘭縣新增1例本土登革熱確定病例，縣衛生局於10月10日接獲醫院通報，40多歲男性登革熱快篩陽性。該患者於中秋連假期間開車至台南市旅遊，曾被蚊子叮咬，10月5日發生頭痛、發燒、肌肉痛等症狀，10日到醫院掛急診，經醫院檢測NS1陽性並通報，13日檢驗結果證實是確診個案。

宜蘭第一起登革熱出現在3天前，50多歲男性9月底曾經回台南探親，回來後覺得身體不適，經過篩檢確定是宜蘭今年首例的登革熱本土個案；衛生局今天發布的40多歲男子，是宜蘭縣第二起登革熱病例，這兩例都是本土個案，也都曾經有去過台南的活動史。

衛生局今天公布這起個案，患者清楚記得去台南時有被蚊子叮咬，應該就是傳染來源，他目前無同住家人，環保局及公所清潔隊立即在個案住家、工作場所周遭等環境噴消，控制疫情發展。

縣長林姿妙呼籲，秋高氣爽，外出旅遊做好防範，宜穿著淺色長袖衣褲，身體皮膚裸露處塗抹衛福部核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分防蚊藥劑，減少蚊子叮咬；對環境管理做到「巡、倒、清、刷」並配合容器減量、疏通水溝、加強住家內外環境巡查、清除孳生源，提醒民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、噁心、肌肉及關節痛及出疹等疑似症狀，儘速就醫，並告知旅遊活動史。

宜蘭縣出現今年第二起登革熱確診個案，男子去過台南而且被蚊子叮咬過，清潔隊進行環境噴灑消毒。圖／衛生局提供
宜蘭縣出現今年第二起登革熱確診個案，男子去過台南而且被蚊子叮咬過，清潔隊進行環境噴灑消毒。圖／衛生局提供

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