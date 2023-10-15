宜蘭再添1例本土登革熱個案 去過台南被蚊子叮咬後發病

宜蘭縣新增1例本土登革熱確定病例，縣衛生局於10月10日接獲醫院通報，40多歲男性登革熱快篩陽性。該患者於中秋連假期間開車至台南市旅遊，曾被蚊子叮咬，10月5日發生頭痛、發燒、肌肉痛等症狀，10日到醫院掛急診，經醫院檢測NS1陽性並通報，13日檢驗結果證實是確診個案。

宜蘭第一起登革熱出現在3天前，50多歲男性9月底曾經回台南探親，回來後覺得身體不適，經過篩檢確定是宜蘭今年首例的登革熱本土個案；衛生局今天發布的40多歲男子，是宜蘭縣第二起登革熱病例，這兩例都是本土個案，也都曾經有去過台南的活動史。

衛生局今天公布這起個案，患者清楚記得去台南時有被蚊子叮咬，應該就是傳染來源，他目前無同住家人，環保局及公所清潔隊立即在個案住家、工作場所周遭等環境噴消，控制疫情發展。