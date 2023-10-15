宜蘭增設托嬰中心及擴增收托數867人 家長選擇更多元

家中寶寶擠不進托嬰中心，很多爸媽都有排隊等候的經驗，宜蘭縣政府統計增加托嬰中心及擴增收托人數，也協助鄉鎮市公所爭取前瞻計畫補助，明年公共托嬰中心的收托人數達583人，若再加上私立的準公托284人，預計全縣明年公托及準公托可收托867人，紓解收托不足窘境，選擇更多元。

雙薪家庭的夫妻無暇照顧嬰幼兒，以致為了能在作月子後可把小寶寶送進托嬰中心，懷孕期間就申請登記排等。家住宜蘭市的蘇先生在妻子懷孕5個月排等準公托，除了在宜蘭市排隊，鄰近鄉鎮也排了，他孩子出生5個月後排到名額，進入收托後學習良好生活常規。

縣府社會處最近統計未來增加托嬰人數，今年宜蘭縣13處公共托嬰中心原有收托人數334人，明年將增設1處公共托嬰中心收托32人，針對既有的3處公共托嬰中心擴增收托人數47人，預估縣府明年公托的總收托人數達413人。

此外，縣府協助鄉鎮公所爭取前瞻補助設公設民營托嬰中心，原本今年是頭城鎮公所公設民營托嬰中心收20人，明年各鄉鎮可再增150人，包括冬山鄉托嬰中心明年6月收托60人、羅東鎮托嬰中心60人、三星鄉托嬰中心30人，總計明年鄉鎮公所公托可增加收托至170人。

也就是，明年縣府及各鄉鎮市公所公共托嬰中心總收托人數583人，再是加上縣內7家私立托嬰中心（已加入準公托）核准收托284人，全縣公私托嬰中心總計可收托867人。

托育補助方面，明年起公共托嬰中心補助從每月5500元提高到7000元；準公共托嬰中心補助從從8500元提高到1萬3000元；換算下來，明年公托或準公托的自付額每月不到4千元，差距不大。