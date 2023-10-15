公家機關藏祕境 欣賞海景喝咖啡

台東縣環保局新廳舍矗立在省道台11線道路旁，建築外觀充滿現代感，辦公廳舍1樓設「永續方舟館」，串聯六大環境教育場域，3樓還設咖啡館開放遊客上樓休憩賞景，居高臨下可欣賞太平洋無敵海景，好友相約到「環保局」喝咖啡及參與環境教育。

台東縣府爭取花東基金1億3500萬元，在台東市臨海路新建結合環保局與環境教育場域大樓，從上往下看，外觀如同一艘巨大方舟，1樓是接待大廳及環境教育館，2樓以上是辦公廳舍、會議中心及咖啡館。

環保局指出，環境教育館命名為「永續方舟館」，以聯合國永續發展目標（SDGs）為發想，設定「環境」、「生態」、「永續」三大主軸，串連全縣六大環境教育場域，並透過數位互動方式提供創新及趣味性環境教育體驗，在學習的過程中加入遊戲互動，加深民眾對環保議題印象。

方舟館採預約制，另外還有一項隱藏版功能，3樓靠窗處成立附屬咖啡館，員工休息時間可喝咖啡小憩，這裡對外開放，遊客可從1樓直達頂樓喝咖啡欣賞海景。

咖啡館業者說，初期先配合公務機關上班時間對外營業，上午8點開放至下午5點，店內銷售咖啡樹葉茶、鹿野紅烏龍茶、紅烏龍茶葉蛋等在地特色商品，頂樓視野開闊，日後會爭取假日開放，相約來環保局喝咖啡享受悠閒時光。