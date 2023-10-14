花蓮家扶新城服務處新館啟用 給600名扶助兒家的感覺

花蓮家扶中心新城服務處租借北埔村辦公處，隨著服務日趨多元、工作人員增加，場地更顯侷促，常得到處借場地辦活動。家扶中心籌款購置新館，今天揭牌啟用，營造成家庭般的溫暖據點，持續服務新城、秀林兩鄉超過300戶弱勢家庭、600多位孩子。

花蓮家扶在花蓮共有5處據點，包括花蓮市、新城鄉、吉安鄉、鳳林鎮和玉里鎮，多半都是租用場地。新城的服務早從民國92年承接縣府社區兒少服務方案開始，民國97年縣府方案結束，即轉型成新城服務處，租借北埔村辦公處部分空間辦公，在社工人數由1人成長到8人後，更加不敷使用。

因為是共用空間，要辦活動、輔導學生都不方便，甚至有時辦活動空間不足，被迫延期甚至停辦。新城服務處舞蹈才藝班「Jay-F」舞團有一群熱愛跳舞的孩子，團員「大薰」說，以前地方小，沒有自己的練舞室，要等沒人開會的時候，把鏡子搬出來練舞，練完了還得搬回去收好。

家扶中心籌款在北埔村購置一棟3層樓的透天厝，除了辦公空間、輔導會議室、團體活動空間，都布置得很溫馨，還用心規畫有大面鏡子的專屬練舞室，讓舞團團員們樂壞了，花蓮家扶主任施政延說，希望讓受助家庭有回家的感覺。