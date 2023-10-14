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台東森林公園勞工親子嘉年華開幕 今明小孩放電好去處

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
今天起至明天在森林公園舉辦「勞工親子暨特色產業嘉年華」，東森YOYO家族及卡通人物到場活潑唱跳。圖／台東縣府提供
今天起至明天在森林公園舉辦「勞工親子暨特色產業嘉年華」，東森YOYO家族及卡通人物到場活潑唱跳。圖／台東縣府提供

台東縣府結合台東縣總工會，今天起至明天在森林公園舉辦「勞工親子暨特色產業嘉年華」，現場備有大型遊樂設施，以及東森YOYO家族及卡通人物到場唱跳。縣府表示，闖關遊戲成功或持發票可獲得100元園遊券，邀請勞工朋友假日帶小孩到戶外受享受闔家天倫之樂。

為增進縣內勞工家庭情感交流，今年第四度舉辦親子嘉年華，此次邀請東森YOYO家族的大哥哥、大姊姊及8組國際IP卡通人偶參與，現場準備旋轉木馬、小火車、氣墊跳跳床及咖啡杯等遊戲器材，強調「共學、共玩、共好」概念。

縣府秘書長盧協昌表示，產業發展仰賴勞工付出，感謝勞工朋友挺過疫情難關、撐起經濟，今年在台東縣總工會理事長蔡富發支持下，縣府再度聯手舉辦系列健走及勞工親子嘉年華活動，歡迎勞工朋友及眷屬攜帶家眷，攜手出遊度過美好假期。

社會處長陳淑蘭說，遊戲闖關成功者可獲得100元園遊券，另持15張9至10月發票也可兌換，發票將全數捐給縣內公益團體。

此外，園遊會推廣在地特色產業，展示優質農特產品及文創商品，消費滿300元送一張100元園遊券、滿500元再送杯子一組、滿700元加碼送露營專用碗一個。

「勞工親子暨特色產業嘉年華」規畫多項遊戲項目，小朋友可上警車體驗。圖／台東縣府提供
「勞工親子暨特色產業嘉年華」規畫多項遊戲項目，小朋友可上警車體驗。圖／台東縣府提供
「勞工親子暨特色產業嘉年華」規畫多項遊戲項目，小朋友可搭乘小火車。圖／台東縣府提供
「勞工親子暨特色產業嘉年華」規畫多項遊戲項目，小朋友可搭乘小火車。圖／台東縣府提供
台東森林公園今天及明天舉辦「勞工親子暨特色產業嘉年華」，東森YOYO家族及卡通人物到場唱跳。圖／台東縣府提供
台東森林公園今天及明天舉辦「勞工親子暨特色產業嘉年華」，東森YOYO家族及卡通人物到場唱跳。圖／台東縣府提供
活動會場準備氣墊跳跳床，每年都有小朋友玩到不想回家。圖／台東縣府提供
活動會場準備氣墊跳跳床，每年都有小朋友玩到不想回家。圖／台東縣府提供

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