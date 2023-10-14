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基隆田徑場看台區 結構設計違規將究責
基隆市田徑場改建工程一波三折，市府與前營造商解約，去年重招標，今年3月再開工，目前工程進度15％。市府昨表示，承造商清圖作業發現，看台區部分結構設計恐有公共安全疑慮，「施工架」數量缺少，也未設計「鋼構重型支撐架」，將追究設計缺失責任，並變更設計，盼趕在114年啟用。
市府發言人余治明說，得標廠商慶霖營造檢視契約書圖及建照圖後，發現看台區須設置「施工架」、「鋼構重型支撐架」，維護施工安全，以免發生職安問題。體育場場長林柏樹也說，看台區部分結構設計恐有安全問題，上月邀第三方單位台灣省結構技師公會、基隆市建築公會研討，發現確有未考量職安法規需求的項目。
慶霖營造副總黃振華指出，施工架不足等問題會有安全疑慮，希望市府支援，確保施工安全。
教育處補充，為符合相關法令規範，須變更設計，漏列項目屬設計單位未依據職安法規定規畫，相關責任檢討將依勞務契約辦理。
余治明表示，工程由前市府訂約審查、發包，去年完成設計規畫後，施工廠商依設計圖施工，才發現設計內容錯誤，換另一間承造商也認定某些施工區有缺失，市府將依規定追究責任。
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