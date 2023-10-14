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卑南溪畔揚塵 鋪草蓆有效
台東縣政府以水覆蓋工法有效抑制卑南溪畔揚塵，今年因颱風侵襲讓相關設施損毀，趁著東北季風來臨前，縣府緊急修復八成外，也在地勢較高的區域以稻草蓆覆蓋工法降低揚塵發生機率。
台東縣環保局昨在鹿野鄉卑南溪瑞源堤防處辦理稻草蓆覆蓋，透過跨域協力覆蓋河床裸露地防制揚塵。台東縣府表示，卑南溪河川揚塵是台東主要自然災害之一，防制揚塵亦是重要課題。
為了擴大防制量能，除運用水覆蓋工法有效抑制，並運用台東產出稻草蓆在地資源，在卑南溪河川裸露地稻草蓆覆蓋工法，減輕因揚塵帶來懸浮微粒災害，也解決農廢去化。
環保局指出，水覆蓋工法雖為卑南溪最有效揚塵防制工法，但今年受多次颱風侵襲，水覆蓋幾乎全毀，進入東北季風季節，第八河川分署、環保局持續搶修，水覆蓋功效有所侷限。
卑南溪畔部分區域地勢較高，高低落差逾5米，以水覆蓋工法引水難度高，改用稻草蓆覆蓋工法，讓外界認識稻草蓆能防制揚塵，也能多加運用在地稻草蓆，減少稻田露天燃燒，維護空氣品質。
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