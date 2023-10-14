瑞穗文旦收購遭棄？農會：大果做堆肥

花蓮縣瑞穗鄉是國內文旦柚主要產區之一，近日被發現有大量文旦柚傾倒在農地、河川地，環保局要求地主盡速清除。農會解釋，因颱風豪雨延誤採收，致果品過大，才協助收購加工處理，部分萃油率不高就送農友做堆肥，被質疑亂倒後，已決定提前終止收購計畫。

瑞穗鄉民代表賴柄佑近日接獲鄉民反映，鄉內有農地及河川地，共兩處被傾倒文旦柚，總數約2、30公噸，還有民眾直擊，是由農會車輛載來，倒在土地上。

賴柄佑表示，聽說瑞穗鄉農會協助收購文旦柚大果多元利用，幫助農民是好事，但不能隨便亂倒，破壞環境。承租農地的黃姓農友說，向農會索取加工後的果品剩料做堆肥，不知道要先向公所申請；瑞穗鄉公所已派員稽查並開出勸導單。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說明，上個月海葵颱風來襲，連下10天雨，文旦柚延誤採收成了大果，遭到盤商棄單，農會爭取農糧署同意收購500公噸額度，協助農友多元加工處理。

黃盛皇也表示，部分文旦柚放得比較久，萃油率不高，在農友的要求之下，由農會派車連同萃取後的果皮、果肉等，一併載運到農地，做成有機質堆肥。

農會表示，目前收購250公噸，因被質疑亂倒，農會自身處理量能又不足，決定提前終止收購。

花蓮縣政府環保局廢棄物管理科表示，有農業廢棄物處理需求，可聯繫環保局，送到鳳林環科園區由高效處理機發酵做成堆肥，或請專業清運機構送到外縣市的生質能中心或畜牧場再利用，不應任意傾倒。

環保局接獲投訴後，已派員到現場查看，初步看來傾倒的柚子還算新鮮，沒有孳生蚊蠅或散發異味，已請地主盡快清除改善，會持續追蹤是否有汙染環境之虞。