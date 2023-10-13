創世帶植物人拜拜刺激感官眼球轉動 童子瑋盼助防火門

創世基隆院為提供植物人多樣的感官刺激，社工與治療師今帶著坐輪椅的院民走出戶外，到慶安宮參訪，有人眼球動得特別快，有人手指頭會拿香，讓他們的世界「不是只能躺在病床上」。議長童子瑋也幫忙募款，盼外界協助基隆院換防火門，保障安全。

創世基隆院院長李淑婷表示，創世基隆院為提供植物人多樣的感官刺激，社工與治療師共同辦理社區融合活動，透過觀察院民狀況，提供個別化的服務或復健，透過很多志工的幫忙，才讓院民走出戶外，感受到外面的世界。

議長童子瑋說，這些院民雖是植物人，許多對話也不知道是否能理解，但藉由這次參訪，讓院民們多與外界接接觸，也希望慶安宮媽祖娘娘可以保佑創世基金會的院民平安健康。

基隆創世基金會正在進行消防系統整備，讓受顧者與照護者能在安全環境生活，目前安裝防火門部分礙於每片防火門造價至少10萬元，價格不低，且還有16扇防火門需要資金來協助，基金會盼社會各界能伸出援手。

南山人壽處經理許哲仁指出，南山自民國94年開始參與街頭募發票、節慶義賣活動外，也在通訊處內擺放創世的發票箱及舉辦二手義賣活動捐出所得，一直很希望能再多為植物人朋友多做些什麼，這次帶領夥伴們一起來參與社區融合活動感覺很有意義。

創世基金會義工服務項目多元，服務時間彈性，男女老幼皆可參與，歡迎大家加入。亦可定期小額捐款，支持植物人常年服務，愛心專線：（02）24214738。