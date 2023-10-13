大果收購做堆肥？花蓮瑞穗農地遭倒文旦柚 環保局稽查

花蓮縣瑞穗鄉是國內文旦柚主要產區之一，近日卻被發現有大量文旦柚由農會車輛載運，傾倒在農地、河川地，環保局已派員查看並要求地主盡速清除。農會解釋，因颱風豪雨延誤採收致果品過大，協助收購加工處理，部分萃油率不高就送農友做堆肥，被質疑亂倒後，已決定提前終止收購計畫。

瑞穗鄉民代表賴柄佑近日接獲鄉民反映，發現鄉內一處黃姓農友承租的農地，以及國產署土地，有兩處被傾倒文旦柚，總數約2、30公噸，還有民眾直擊，是由農會車輛載來，倒在土地上。

賴柄佑表示，有聽說農會正協助收購格外品的文旦柚，幫助農民是好事，但應用正確、合法方式，不能隨便亂倒，破壞環境。瑞穗鄉公所今天已派員稽查，並開出勸導單。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說明，上月海葵颱風來襲，連下10天雨，文旦柚延誤採收，成了大果，遭到盤商棄單，農會才爭取農糧署同意收購500公噸額度，協助農友加工處理。

黃盛皇說，部分柚子放得比較久，萃油率不高，才在農友要求下，由農會派車連同萃取後的果皮、果肉等，一併載運到農地，做成有機質的堆肥。

農會表示，目前收購250公噸，因處理方式遭質疑，上網查詢清運農業廢棄物的業者不多，農會自身處理量能也不足，決定提前終止收購。

花蓮縣政府環保局廢棄物管理科表示，有農業廢棄物處理需求，可聯繫環保局，送到鳳林環科園區由高效處理機發酵做成堆肥，或請專業清運機構送到外縣市的生質能中心或畜牧場再利用，不應任意傾倒。