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謝國樑扮型男主廚煮海鮮河粉 教女童軍玉米濃湯多加蛋

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑扮型男主廚煮海鮮河粉，教女童軍玉米濃湯多加蛋。圖／基隆市政府提供
謝國樑扮型男主廚煮海鮮河粉，教女童軍玉米濃湯多加蛋。圖／基隆市政府提供

基隆市政府教育處與基隆市女童軍會，今天在深美國小舉辦「型男大主廚美食體驗」，市長謝國樑率女童軍會理事長林麗蟬及多位國外美食主廚，帶領小童軍們一同學習手作料理。謝國樑手作基隆海鮮河粉，並分享因曾在國外生活，最拿手的是學會玉米濃湯料理，會打很多蛋在裡面。

今天現場香氣撲鼻，來自英國、法國、越南、菲律賓等國家的廚師現場手作英國早餐、可麗餅、黃薑飯鹹蛋糕等美食。再由童軍夥伴分組體驗手作美食的樂趣，學習烹調3到4道異國料理，期盼日後能為全家烹調美味的餐點。

基隆市女童軍會理事長林麗蟬說，女童軍會近年來積極辦理與國際女童軍活動同步的全市性計畫，鼓勵女童軍展現平時所學，並期許女童軍發揮女童軍熱心助人的精神，能夠做中學、學中做。今天共有16所學校、170位師生參與。

謝國樑表示，傳統的刻板印象認為廚房事務是媽媽的責任，但實際上廚房是全家生活的核心，凝聚家庭成員活動的重要地方，需要一家人共同經營，進廚房不分性別，男性也可以料理美食，溫暖全家人的胃，並藉由體驗日常家事分工，對家人更加尊重及體諒。

被問及最拿手的料理時，謝國樑表示由於曾在國外生活，學會玉米濃湯等菜色，並得意地提到自己煮的玉米濃湯會打很多蛋，因此很受到女兒小愛的歡迎。謝國樑也鼓勵男同學應該多下廚房，因為這樣對於增加「未來的競爭力」一定有幫助。

謝國樑扮型男主廚煮海鮮河粉，教女童軍玉米濃湯多加蛋。圖／基隆市政府提供
謝國樑扮型男主廚煮海鮮河粉，教女童軍玉米濃湯多加蛋。圖／基隆市政府提供
謝國樑扮型男主廚煮海鮮河粉，教女童軍玉米濃湯多加蛋。記者游明煌／攝影
謝國樑扮型男主廚煮海鮮河粉，教女童軍玉米濃湯多加蛋。記者游明煌／攝影
謝國樑扮型男主廚煮海鮮河粉，教女童軍玉米濃湯多加蛋。圖／基隆市政府提供
謝國樑扮型男主廚煮海鮮河粉，教女童軍玉米濃湯多加蛋。圖／基隆市政府提供
謝國樑扮型男主廚煮海鮮河粉，教女童軍玉米濃湯多加蛋。圖／基隆市政府提供
謝國樑扮型男主廚煮海鮮河粉，教女童軍玉米濃湯多加蛋。圖／基隆市政府提供

童軍 謝國樑 美食

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