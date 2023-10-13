防卑南溪畔揚塵設施遭颱風損毀 先覆蓋草蓆急搶修

過去台東縣政府以水覆蓋工法有效抑制了卑南溪畔的揚塵，今年因為颱風侵襲讓相關設施損毀，趁著東北季風來臨前，除了緊急修復八成外，也在地勢較高的區域以稻草蓆覆蓋工法降低揚塵發生的機會。

台東縣環保局於今日在鹿野鄉卑南溪瑞源堤防0K+600處辦理稻草蓆覆蓋活動，透過跨域協力覆蓋河床裸露地，防制揚塵發生。台東縣政府表示，卑南溪河川揚塵是台東主要自然災害之一，防制揚塵亦是縣府重要課題。

為了擴大防制量能，除運用水覆蓋工法有效抑制外，運用臺東產出優質稻草蓆在地資源，在卑南溪河川裸露地進行蓆覆蓋工法，減輕由揚塵所帶來懸浮微粒災害，也解決農廢去化問題。

環保局指出，水覆蓋工法雖為卑南溪最有效揚塵防制工法，但今年受到多次颱風侵襲，造成水覆蓋幾乎全毀，現在已進入東北季風季節，第八河川分署及環保局持續搶修中，水覆蓋功效有所侷限。再者，卑南溪畔部分區域地勢較高，高低落差超過5米，以水覆蓋工法引水難度高，因此改用稻草蓆覆蓋工法，也藉由此次活動，介紹稻草蓆能有效防制揚塵。