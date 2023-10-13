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防卑南溪畔揚塵設施遭颱風損毀 先覆蓋草蓆急搶修

聯合報／ 記者蔡世偉／台東即時報導
環保局表示稻草蓆覆蓋工法不僅可以防揚塵還可以減少燒稻草引起的空氣污染。圖／台東縣政府提供
環保局表示稻草蓆覆蓋工法不僅可以防揚塵還可以減少燒稻草引起的空氣污染。圖／台東縣政府提供

過去台東縣政府以水覆蓋工法有效抑制了卑南溪畔的揚塵，今年因為颱風侵襲讓相關設施損毀，趁著東北季風來臨前，除了緊急修復八成外，也在地勢較高的區域以稻草蓆覆蓋工法降低揚塵發生的機會。

台東縣環保局於今日在鹿野鄉卑南溪瑞源堤防0K+600處辦理稻草蓆覆蓋活動，透過跨域協力覆蓋河床裸露地，防制揚塵發生。台東縣政府表示，卑南溪河川揚塵是台東主要自然災害之一，防制揚塵亦是縣府重要課題。

為了擴大防制量能，除運用水覆蓋工法有效抑制外，運用臺東產出優質稻草蓆在地資源，在卑南溪河川裸露地進行蓆覆蓋工法，減輕由揚塵所帶來懸浮微粒災害，也解決農廢去化問題。

環保局指出，水覆蓋工法雖為卑南溪最有效揚塵防制工法，但今年受到多次颱風侵襲，造成水覆蓋幾乎全毀，現在已進入東北季風季節，第八河川分署及環保局持續搶修中，水覆蓋功效有所侷限。再者，卑南溪畔部分區域地勢較高，高低落差超過5米，以水覆蓋工法引水難度高，因此改用稻草蓆覆蓋工法，也藉由此次活動，介紹稻草蓆能有效防制揚塵。

現場參與者親身體驗揚塵防制工作，讓民眾、相關單位可以了解稻草梗回收好處，也期許能讓大家多加運用在地稻草蓆，進而減少稻田露天燃燒情形，一同減少自然災害發生所帶來之損失，維護台東空氣品質。

小犬颱風來臨前卑南溪刮起強陣風，也揚起沙塵暴。圖／本報資料照
小犬颱風來臨前卑南溪刮起強陣風，也揚起沙塵暴。圖／本報資料照
台東縣政府舉辦稻草蓆覆蓋活動，讓民眾了解稻草蓆覆蓋工法也能有效抑制揚塵。圖／台東縣政府提供
台東縣政府舉辦稻草蓆覆蓋活動，讓民眾了解稻草蓆覆蓋工法也能有效抑制揚塵。圖／台東縣政府提供

台東 東北季風 颱風

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