基隆田徑場再生波看台區公安疑慮 將變更設計追究責任

基隆市立田徑場改建工程一波三折，市府因與前營造廠商有糾紛，最後解約去年11月重新招標，今年3月重新開工，工程進度15％，市府今天說明，經承造商清圖作業發現，看台區部分結構設計恐有公共安全疑慮，「施工架」數量缺少、「鋼構重型支撐架」則沒有設計，將針對工程設計缺失將追究過往責任，並辦理變更設計，期望趕在能在114年啟用。

市府發言人余治明說，經得標廠商慶霖營造檢視契約書圖及建照圖後，發現看台區須依職業安全衛生設施細則「雇主對於高度2公尺以上處所進行作業，勞工有墬落之虞者，應以架設施工架或其他方法設置工作台」，該工程須設置「施工架」、「鋼構重型支撐架」，以維護施工安全，避免職安問題產生。

體育場場長林柏樹表示，針對看台區部分結構設計恐有安全疏漏問題，體育場上月邀集第三方單位台灣省結構技師公會、基隆市建築公會研討，發現有關「施工架」及「鋼構重型支撐架」為設計單位規畫設計時，未確實考量職安法規需求的工程項目。

慶霖營造副總黃振華指出，施工架有不足等問題會有安全疑慮，希望市府提供支援，確保施工人員的安全。

教育處補充，為符合相關法令規範，使工程能順利推進，須辦理變更設計，而漏列項目屬設計單位未依據職安法規定規畫，相關責任檢討將依據勞務契約規定辦理。

余治明表示，該工程由前市府完成審查及工程發包訂約，於去年完成設計規畫後，經施工廠商依據其設計圖說施工，才發現設計內容錯誤，即使換了另一間承造商，也認定在某些施工區仍有缺失，市府將依據勞務契約規定追究相關責任。