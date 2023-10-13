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終結月經貧窮 花蓮13戶政事務所設置「舒眠寶盒」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣各戶政事務所加入提供「安心舒眠寶盒」行列，提供生理用品供民眾拿取。圖／縣府提供
花蓮縣各戶政事務所加入提供「安心舒眠寶盒」行列，提供生理用品供民眾拿取。圖／縣府提供

「月經貧窮」問題逐漸受到重視，花蓮縣繼社會處的社會福利中心，13個戶政事務所也設置「安心舒眠寶盒」，提供經期生理用品、棉內褲及濕紙巾，不分性別、無需登記都可拿取使用，提供友善便民服務。

所謂的「月經貧窮」（Period Poverty），是指經濟弱勢女性，因無法取得充足且適當的生理用品，導致生理及心理的不健康，長期下來影響生活，並陷入弱勢的惡性循環，這不但是健康或是社會問題，也是人權議題，近年在國際上逐漸受到重視。

花蓮縣政府關注月經貧窮、性別平權議題，社會處2年前首推「安心舒眠寶盒」，在社會福利中心服務台及廁所設置，是全縣第一個實施的公部門。社會處長陳加富說，前年10月到今年7月底，已發放超過8000片，8月起再針對縣內100多所學校，每校每月補助400到800元購買生理用品，供有需要的學生索取。

本月起戶政事務所也加入，縣府民政處表示，戶政事務所站在第一線為民服務，與民眾日常生活習習相關，洽公民眾很多，從這個月開始，在各戶政事務所的廁所外設置「安心舒眠寶盒」，若是有突發性生理需求，不限性別也不用登記，就可取得生理用品。

陳加富表示，目前全縣5個社會福利服務中心都設有安心舒眠寶盒，免費提供不同需求的經理生理用品，每年取用量約在4、5000片，這兩年逐步推廣，也有部分觀光業者響應，除了戶政事務所加入，接下來還要推廣到地政事務所及衛生所

花蓮縣各戶政事務所加入提供「安心舒眠寶盒」行列，提供生理用品供民眾拿取。圖／縣府提供
花蓮縣各戶政事務所加入提供「安心舒眠寶盒」行列，提供生理用品供民眾拿取。圖／縣府提供

性別 廁所 花蓮 衛生所

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