15歲少女挑戰國際名廚賽 翻糖蛋糕奪創意金牌...作品好到被偷走

2023大洋洲國際名廚賽月前在紐西蘭落幕，我國代表隊豪取54面獎牌，包括20面金牌、3面最高榮譽特別金，其中1名金牌得主在清一色專業料理人中格外引人注目，她是來自宜蘭的15歲少女張善媛，以「歡樂迎新年」翻糖蛋糕拿下創意甜點組金牌。

2023大洋洲國際名廚賽8月27日在紐西蘭奧克蘭市登場，分為前菜靜態展示組、主餐靜態展示組及創意甜點展示組，參賽選手來自台灣、紐西蘭、澳洲、日本、越南、德國及加拿大，共67名廚師。張善媛以15歲少女之姿，拿下台灣代表隊20面金牌中的其中一面。

張善媛出身宜蘭，小時候就對捏黏土展現濃濃興趣，小學5年級到美術教室上課，認識了黏土藝術老師林洛菲，在她的指導下，從捏黏土涉足翻糖藝術，隔年就到韓國參加翻糖蛋糕大賽，用「小熊森林野餐」奪金，但作品在會場失竊，成為心中遺憾。

張善媛繼續在林洛菲門下學習，升上國中後恰逢新冠疫情，沒有太多機會出國比賽，今年大洋洲國際名廚賽疫後睽違3年重新舉辦，就憑實力入選國家代表隊，當時還只是國中三年級的學生。

張善媛希望將我國美好的文化傳遞給世界，在她心中，熱鬧溫馨的農曆新年就是最好詮釋，以「熱鬧迎新年」為題製作翻糖蛋糕；整個暑假，她在林洛菲的工作室裡度過炎炎夏日，有時甚至會從上午9時待到晚上9時，直到8月底比賽前夕，終於大功告成。

張善媛比賽前數日帶著作品，隨代表團赴紐西蘭，比賽前一天還在精雕細琢，最後組裝，隔日果然獲得評審青睞，奪下創意甜點組金牌。能夠在專業從業人員中脫穎而出，張善媛覺得非常榮幸，也是對自己努力的肯定；她想感謝父母一直以來的支持，以及老師毫無保留的指導。